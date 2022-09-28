Предложен ценовой потолок на весь импортируемый в ЕС газ

"Европейский союз должен установить широкий потолок цен на весь импортируемый в него газ, чтобы взять под контроль рост счетов за энергию", - говорится в совместном письме группы из 15 государств-членов.

«Ограничение цен - это единственная мера, которая поможет каждой стране ЕС смягчить инфляционное давление, обеспечить предсказуемость и застраховать себя на случай возможных перебоев в поставках, а также сдержать чрезмерный рост прибыли в этом секторе», - отмечается в документе. - Этот потолок является приоритетом».

Письмо, с которым ознакомились корреспонденты Euronews, знаменует собой первый случай, когда сторонники газового потолка объединяют усилия в официальном заявлении о намерениях. Оно было подписано Бельгией, Болгарией, Хорватией, Францией, Грецией, Италией, Латвией, Литвой, Мальтой, Польшей, Португалией, Румынией, Словакией, Словенией и Испанией и отправлено во вторник вечером еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон.

Документ подготовлен в преддверии пятничной встречи министров энергетики ЕС, которая, как ожидается, одобрит первоначальный пакет чрезвычайных мер.

Инфляционное давление энергетического кризиса

Призывы к установлению предельных цен на импорт газа для всего ЕС усиливались в последние недели после того, как цены в августе достигли рекордно высокого уровня в 346 евро за мегаватт-час. После этого пика они постепенно снижались. В настоящее время цены колеблются чуть ниже отметки в 200 евро, что почти в пять раз превышает уровень годичной давности.

Страны, поддерживающие этот шаг, считают, что Евросоюз, используя свое влияние в качестве крупнейшего в мире единого рынка, должен установить ограничение на цену, которую он готов платить за импорт газа.

На ограниченном энергетическом рынке ЕС, который страдает от несоответствия спроса и предложения, тарифы выше, чем на его азиатских и американских аналогах.

Как самое дорогое топливо для удовлетворения почти всех потребностей в энергии, газ определяет окончательную цену на электричество, даже при наличии более дешевых и экологически чистых источников.

Страны-подписанты считают, что, ограничивая цены на газ, можно искусственно сдерживать счета за электроэнергию.

«Энергетический кризис, начавшийся прошлой осенью, со временем усугубился. В настоящее время он оказывает неприемлемо сильное инфляционное давление на наши домохозяйства и наш бизнес», - говорится в письме.

Газ может утечь в Азию

Германия выступает против газового потолка, поскольку, по её мнению, Европейская комиссия проявляет нерешительность. Действительно, Брюссель не уверен, нужно ли вводить эту меру в масштабах всего ЕС и продолжает изучать её потенциальные риски.

Исполнительный орган Евросоюза опасается, что этот беспрецедентный шаг отпугнёт поставщиков в то время, когда блок отчаянно ищет альтернативу России, чтобы пережить зиму без крупных отключений энергии или нормирования.

Ожидается, что конкуренция за танкеры для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) обострится, как только температура начнёт падать, и может возрасти ещё больше, если китайская экономика восстановится после периода замедления.

Германия, крупнейший потребитель газа в ЕС, выразила похожие опасения.

"Если Евросоюз в одностороннем порядке введёт ценовой потолок, а все остальные потребители по всему миру этого не сделают, то газ пойдёт другим потребителям и, таким образом, у нас может возникнуть дефицит", - заявила на прошлой неделе немецкий министр Анна Люрманн.

Норвегия, которая в этом году заменила Россию в качестве ведущего поставщика газа в ЕС, заявила, что открыта для обсуждения более низких тарифов, но «скептически» относится к широкому потолку.

До сих пор Еврокомиссия предлагала ограничить цену на российский трубопроводный газ только для того, чтобы лишить Кремль доходов для оплаты полномасштабного вторжения в Украину, которое до сих пор обходилось Москве очень дорого.

«Подходы к России и к другим партнёрам должны быть разными", — заявила на прошлой неделе Euronews еврокомиссар Симсон.

Потолок придавит не только Москву

Но в своем совместном призыве 15 стран ЕС однозначно отвергли идею ограничения цены исключительно на российский газ. Их предложение носит неизбирательный характер и касается всех газовых поставок, независимо от их географического происхождения.

«Ограничение должно применяться ко всем оптовым сделкам с природным газом, а не только к импорту из определенных юрисдикций, - говорится в письме. - Его можно спроектировать таким образом, чтобы обеспечить безопасность поставок и свободный поток газа в Европу при одновременном достижении нашей общей цели по снижению спроса на газ».

Одностраничное письмо не содержит технических подробностей, например, о том, насколько низким должен быть потолок. Верхний предел должен быть каким-то образом выше, чем цена на азиатских и американских рынках, чтобы Европа оставалась привлекательным направлением.

Будучи рыночным инструментом, ограничение должно быть одобрено квалифицированным большинством государств-членов.

При нынешнем положении дел 15 подписавших не наберут необходимых голосов, хотя их могут поддержать некоторые страны, которые считаются неопределившимися, такие как Швеция, Ирландия и Кипр.

Поддержка прибрежных стран, таких как Испания, Италия, Франция и Бельгия, имеет решающее значение, поскольку именно они получают большую часть импорта СПГ.

Чешская Республика - действующий председатель Совета ЕС - не добавила своего имени к письму, чтобы сохранить свою позицию беспристрастного посредника.