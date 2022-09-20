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Новости Европы

Германия выступает против введения потолка цен на импортный газ

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 Efi Koutsokosta
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Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн
Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн   -   Авторское право  JOHN THYS/AFP or licensors

Германия выступает категорически против введения потолка цен на импортный газ — идеи, набирающей популярность в странах-членах Евросоюза, которые таким образом пытаются ограничить рост стоимости энергоносителей.

В беседе с Euronews министр ФРГ по делам Европы Анна Люрманн заявила, что, по её мнению, меры такого рода были бы контрпродуктивными.

"Проблема в том, что если ввести потолок цен только в Евросоюзе, когда все остальные мировые потребители этого не делают, то газ отправится к другим покупателям, а у нас, в ЕС, может случиться дефицит или снижение уровня поставок. Думаю, мы должны быть очень осторожны с установлением потолков такого рода", — считает Анна Люрманн.

По мнению Берлина, Евросоюзу стоит диверсифицировать структуру поставок и вступить в прямые переговоры с поставщиками газа, убедив их снизить цены.

"Думаю, было бы важно обсудить способы снижения цены и с отдельными поставщиками газа, такими как Норвегия, потому что они очень заинтересованы в процветании Евросоюза и европейского рынка", — продолжает министр Германии по делам Европы.

Анна Люрманн выступает за пакет мер, предложенный Еврокомиссией, который включает в себя экономию электроэнергии и введение налога на сверхприбыль энергетических компаний.

"Сверхприбыль энергетических компаний очень нужна для того, чтобы мы могли использовать тот избыточный заработок, который они получили, не приложив никаких дополнительных усилий, а просто потому, что так устроен рынок энергетики. Мы можем взять эти излишки и вернуть их потребителям, гражданам, особенно нуждающимся. Мы можем снизить для них цены", — уверена министр.

Анна Люрманн беседовала с Euronews в рамках Совета ЕС по общим вопросам. На нем министры европейских стран также обсудили возможность отказа от правила единогласия в вопросах внешней политики и политики безопасности. Анна Люрманн подчеркнула, что это нужно сделать как можно скорее и до того, как к блоку присоединятся новые члены.