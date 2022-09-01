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Новости Европы

Европейский рынок здоровья повышает градус доверия

 Claudio Rosmino
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Европейский рынок здоровья повышает градус доверия
Авторское право  euronews

В Брюсселе Лисинио Куштра Ману  - один из тех, кто отвечает за работу над Европейским пространством данных о здоровье, которое формируется в ЕС под патронатом Евркомиссии. Проект был официально запущен весной этого года, за  24 ближайших месяца  архитекторы новой площадки полностью  наладят быстрый и безопасный обмен данными между врачами, фармацевтами и исследователями из стран-членов ЕС.  

Пациенты, которые путешествуют или живут в другой стране ЕС, таким образом смогут лечиться, как дома.  Эксперт рассказал о своих задачах в интервью нашему каналу: "Мы стремимся достичь  оптимального баланса между безопасностью и конфиденциальностью и одновременно более простым  использовании медицинских данных. Первый шаг для каждого ученого  - найти  информацию,  поддерживающую задачи исследования.  В этом смысле Европейское пространство данных о здоровье обеспечит доступ к исчерпывающей базе  данных.

Очень важно обеспечить доступ к этому каталогу тем, кому он нужен, в нужное время и без ущерба  для конфиденциальности, учитывая личностный, уязвимый  характер данных о здоровье. Разработчики  модулей MyHealth@EU и HealthData@EU не жалеют усилий для защиты информации,  делают все, чтобы  распознать стоящего за данными человека было невозможно.

 Это ключевой принцип для обеспечения безопасного и надежного пользования данными о здоровье в общеевропейском контексте".