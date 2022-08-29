Речь Шольца о Евросоюзе: расширение, реформа голосования и ПВО

Канцлер Германии, выступая в Карловом университете в Праге, заявил, что Евросоюзу нужно лучше противостоять вызовам со сторон таких соперников, таких как Россия и Китай. Для этого, по его словам, ЕС должны принять в свои ряды новых членов и тем самым отделиться от «неоимпериалистической автократии». Олаф Шольц считает также необходимым изменить принципы принятия решений по общей внешней политике: вместо единодушного голосования всех стран должно быть достаточным одобрения простым большинством. Это не позволит отдельным странам, прежде всего, новичкам, налагать вето на инициативы остальных, и откроет возможность увеличить Союз до 30 или даже до 36 членов.

«Я выступаю за расширение Европейского Союза за счет государств Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в будущем и Грузии».

Шольц сказал также, что он поддерживает включение в Шенгенскую зону «свободных поездок» Хорватии, Румынии и Болгарии. Ради сохранения мира в Европе канцлер предложил построить для континента новую систему противовоздушной обороны.

«Такая общеевропейская система ПВО была бы не только дешевле и эффективнее, чем совокупность таких дорогих и сложных систем, построенных каждым государством. Это также было бы благом для безопасности Европы и прекрасным примером того, что мы имеем в виду, когда говорим об укреплении европейского столпа НАТО».

Председатель Еврокомиссии также призвала европейские столицы противостоять вызовам со стороны Москвы и Пекина. Выступая на Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, Урсула фон дер Ляйен сказала, что важнейшим шагом в этом направлении должно быть прекращение зависимости от российских ископаемых видов топлива. Она отметила, что нынешняя структура рынка электроэнергии устарела и нуждается в изменении:

«Он был разработан при совершенно других обстоятельствах и для других целей. Он больше не подходит для этих целей. Поэтому мы, Еврокомиссия, сейчас работаем над экстренным вмешательством в эту сферу и над структурной реформой рынка электричества».

Глава Еврокомиссии указала на наобходимость исключить возможности для энергетического шантажа со стороны России и не впасть в зависимость от редкоземельных элементов, необходимых для зелёной энергетики, которые добываются в Китае.

Тем временем Европейский совет объявил о проведении внеочередной встречи министров энергетики в конце следующей недели для поиска выхода из текущего кризиса.