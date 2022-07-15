Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Давненько Евросоюз не был в таком праздничном настроении, как на этой неделе. Большое спасибо, Хорватия! Страна введёт в обращение евро 1 января 2023 года, после того как институты ЕС устранят последние юридические препятствия для перехода Хорватии на единую валюту.

Адриатическая страна выполняет необходимые для этого требования по таким вопросам, как инфляция и государственный долг. Переход Хорватии на евро даст ей экономические выгоды от установления более глубоких финансовых связей с другими членами валютного блока, а также с Европейским центральным банком.

Европа празднует введение в Хорватии общей валюты

Кристин Лагард, председатель ЕЦБ со штаб-квартирой во Франкфурте, приветствовала хорватское членство как признак силы всей еврозоны:

«Поздравляю. Пора праздновать. Присоединение к еврозоне 20-го члена приходится на 20-летие выпуска первых евромонет и евробанкнот. Это также акт приобщения. Переход от 19 к 20 не только символичен в цифрах, он также означает, что вместе мы сильнее, и что зона евро и денежная единица евро сами по себе выступают в качестве общего знаменателя, в качестве щита. Объединившись, мы сильнее».

Но включение Хорватии в ядро ​​Европейского союза происходит в сложный экономический момент. Картина роста безрадостна, инфляция продолжает расти, а война в Украине создала невиданную десятилетиями политическую и экономическую нестабильность в Европе.

Опасения, что Москва перекроет газ в Европу, подтолкнули евро к паритету с долларом – это поднимет относительную цену на нефть, которая торгуется в долларах, ещё больше подстегнув инфляцию.

Еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони элегантно сформулировал предупреждение.

«Что может изменить ситуацию, в которой мы находимся, и поставить нас в более сложную экономическую ситуацию, так это сокращение поставок и реальная нехватка поставок. Это может изменить картину, которая на данный момент отражает очень ограниченный, сокращенный замедленный, но рост. В данный момент мы не находимся в отрицательной зоне».

Итак, много плохого может случиться, но это плохое может и не материализоваться.

Инфляция из-за стимулов времён пандемии

Ко мне присоединяется Уильям Де Вейлдер, главный экономист банка BNP Paribas.

Гробе: Позвольте начать с простого вопроса: мы движемся к стагфляции или к рецессии - и что хуже?

Де Вейлдер: В краткосрочной перспективе это будет похоже на стагфляцию, потому что у нас по-прежнему высокая инфляция. Потребуется много времени, чтобы она снизилась. Между тем, факторы роста остаются слабыми. Я бы назвал это "стагфляцией лайт".

Гробе: Многие наблюдатели за инфляцией предвидят пик роста цен в третьем квартале, а затем их снижение. Другие предсказывают более длительный период инфляции. Какова ваша оценка?

Де Вейлдер: При отсутствии новых потрясений я бы присоединился к первым. По-моему в районе этой осени мы должны увидеть пик. Когда мы смотрим на опережающие индикаторы инфляции, то есть на динамику входных цен, намерения компаний сбывать свою продукцию, то мы уже видим тенденции к снижению. А это значит, что мы постепенно выходим на пик инфляции.

Гробе: ЕЦБ подвергают критике за то, что он до сих пор не предпринимал достаточных усилий для борьбы с инфляцией. Вы согласны?

Де Вейлдер: Легко судить задним числом. Такая пассивность удивляла всех экономистов, включая нас самих. А сейчас мы осознаём, что один шок следовал за другим. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что инфляционные явления оказались гораздо более масштабными и широко распространёнными. Я думаю, что это связано со стимулирующими мерами, который были введены во время пандемии коронавируса. И это, я думаю, застало всех врасплох. Итак, оглядываясь назад, да, ужесточение денежно-кредитной политики должно было начаться раньше.

Гробе: Много шума поднялось вокруг того, что евро упал до паритета с долларом, чего не было уже 20 лет. Разве это не хорошие новости для ориентированной на экспорт экономики Европы, особенно Германии?

Де Вейлдер: Это единственная область, которая, можно сказать, принесла хорошую новость, а именно ценовую конкурентоспособность экспорта. Но мы должны быть реалистами. Во-первых, фактический обменный курс евро по сравнению с валютами других торговых партнеров, снизился гораздо меньше, чем по сравнению с долларом. Во-вторых, экономика США также значительно замедляется. Это означает, что да, с точки зрения цены, Европа стала более конкурентоспособной. Но, с другой стороны, рост импорта из США также значительно замедлится. Так что на самом деле преобладают негативные последствия для европейской экономики, означающие усиление инфляции импортных цен.

Шанс украинца при встрече с врагом

Во многом экономическое развитие будет зависеть от того, как долго продлится война в Украине, и каков будет её исход.

Пока на Востоке на этой неделе продолжалась война на истощение, добровольцы приняли участие в военных учениях на окраине Киева. Участниками были обычные люди из всех слоёв общества, входящие теперь в состав сил поддержки регулярной украинской армии. Их объединяет сильное желание сделать что-то для своей страны. Они хотят преодолеть страх перед войной.

"Эти учения проводятся для того, чтобы люди могли постоять за себя в определенных обстоятельствах, - сказал заместитель командира части. -Цель состоит в том, чтобы дать себе шанс при столкновении с врагом".

Получается, что для этих людей война не будет окончена, пока они не использут этот шанс вступить в бой".