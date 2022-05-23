Из-за войны дорожают удобрения - растут цены на еду

Стремительно дорожающая энергия поднимает цены на продовольствие. Что подгоняет такую тенденцию? Частичный ответ - нехватка удобрений.

Фермеры вносят в почву минеральные питатальные вещества, необходимые для жизни растений. В Европе более 70% удобрений - азотные. Для их производства необходимы две вещи: азот, получаемый из воздуха, и водород - из природного газа. Стоимость газа составляет до 90% стоимости всей производственной цепи.

С начала осени Евросоюз сражается с обострившейся энергетической проблемой, которую осугубило вторжение России в Украину. Рекордно высокие счета за газ вызвали 150-процентное подорожание удобрений.

Продовольственная инфляция в ЕС.

В результате продолжает расти продовольственная инфляция, особенно сырой еды и необработанных продуктов, таких, как фрукты и овощи. Производители удобрений и фермеры находятся в трудных экономических и финансовых условиях.

Тем временем у потребителей счета за еду растут непредсказуемыми темпами.

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