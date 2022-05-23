Брюссель разрешил остаться долгу и дефициту

Еврокомиссия предложила продлить до конца 2023 года приостановку действий правил ЕС, регулирующих госдолг и бюджетный дефицит. Причиной стало усиление экономической неопределенности и резкое замедления роста, вызванные вторжением России в Украину. Действие так называемого Пакта стабильности и роста для еврозоны было приостановлено в начале вспышки коронавируса в 2020 году, чтобы дать правительствам больше возможности бороться с последствиями пандемии.

Такие страны, как Италия, с долгом в 160% ВВП, или Греция с более чем 200%, просто не смогут сдерживать бюджетный дефицит ниже дозволенных 3%.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони объявил, что к странам-членам будет применяться индивидуальный подход:

«Мы не хотим создавать впечетление, будто мы находимся в той же ситуации, в которой мы были, когда реагировали на пандемию. Тогда приходилось универсальными способами поддерживать все государства, каждый сектор. Мы терпели бедствие. А сейчас мы упрощаем для стран-членов процедуру выхода из режима универсальной поддержки и перехода к более целевой и взвешенной поддержке»

Вся еврозона переживает одновременно экономические потрясения из-за войны на Украине и резкий рост цен на продукты питания и энергоносители, усугубляемый этим конфликтом. Пагубно сказываются также срывы поставок из Китая, который поглощён борьбой с коронавирусом.

Может ли это привести Евросоюз к большой рецессии? Джентилони говорит, что до такого развития событий ещё далеко, но риск рецессии остаётся:

«Если цены на энергию будут продолжать расти, если вдобавок у нас будут проблемы с поставками энергоносителей, то может материализоваться риск уйти в негативную территорию. Его пока нет, и лучший способ избежать его – особенно для стран-должников - это использовать общие ресурсы, выделенные на восстановление после пандемии. Это также поможет странам с высоким уровнем долга проводить экспансионистскую налогово-бюджетную политику в эти трудные времена».

План продления приостановки фискальных правил еврозоны появился на фоне ожиданий того, что инфляционное давление заставит Европейский центральный банк поднять процентные ставки. Тогда закончится период более мягкой денежно-кредитной политики, и может вырасти стоимость заимствования для стран-должников.