Почему инфляция галопирует и как её обуздать

Сбои в цепочках поставок, нехватка рабочей силы, пандемия COVID-19 и восстановление спроса привели в последние месяцы к резкому росту инфляции во всем мире. Неблагоприятную ситуацию усугубила российская агрессия против Украины, которая ведёт к ещё большему росту цен на продовольствие и энергоносители.

По данным Евростата, в марте годовой уровень инфляции в еврозоне достиг рекордных 7,5%, в то время как Европейский центральный банк теперь ожидает, что инфляция за год составит в среднем 5,1%.

Подобные всплески дороговизны наблюдаются в других местах, в том числе в Великобритании и США, а также в Турции, где инфляция в прошлом месяце превысила 60% в годовом исчислении.

Смотрите видеосюжет с объяснением основных причин инфляции и способов её преодоления.