Как интегрировать в общество людей с ограниченными возможностями?

Около 87 млн человек в Европе имеют инвалидность, полученную из-за болезни или несчастного случая. Многие из нас сталкивались с такими людьми. Работа — лучший способ обрести независимость и участвовать в жизни общества. Но она есть только у половины людей с инвалидностью.

Успешный опыт Испании

В Испании число инвалидов, нашедших себе место на рынке труда, увеличилось за последние 6 лет на 20%, благодаря реализации государственных программ и финансированию.

В Мадриде фонд ONCE оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями. С помощью таких программ как “За цифровые таланты” они получают новую профессию в области цифровых технологий и устраиваются на работу.

Обучение по этой программе прошла 23-летняя Алисия, испытывающая проблемы со слухом. Недавно она получила диплом тестировщицы программного обеспечения. Алисия работает в бюджетном учреждении, которое участвует в программе социальной интеграции инвалидов.

Программа “За цифровые таланты” дает людям с ограниченными возможностями обучаться новым технологиям и открывать для себя новые возможности. Часть денег на программу приходит из европейских социальных фондов. В 2021 г. обучение прошли 5 тыс. молодых людей.

Алисия начинает трудовую карьеру в перспективном секторе экономики. Интегрировать таких людей как она в экономику — одна из целей, провозглашенных в Европейском фундаменте социальных прав, основополагающем документе, посвященном социальному равенству в Европе.

Упорство и труд

Живущая в польском городе Кракове Моника Янковская-Рангелов считает себя специалистом по устройству на работу людей с инвалидностью. Сама она из-за нарушений в моторике, вызванных дерматомиозитом, стала инвалидом еще в 2 года. Моника рассказала нам, как она получала высшее образование. Потому что именно на этом этапе карьеры находится одно из главных препятствий для карьеры людей с инвалидностью. В Европе только 30% из них получают диплом о высшем образовании. Тогда как среди людей без инвалидности доля дипломированных специалистов - 40%.

«Мне повезло, — говорит Моника, — потому что с раннего детства родители объясняли мне, что я не смогу заниматься физическим трудом, только умственным. Я хотела поступить в педагогический институт, но до него было невозможно добраться на общественном транспорте».

Поэтому Моника стала лингвистом. После долгих усилий ей удалось получить профессию своей мечты. Ее упорство помогло ей преодолеть многочисленные препятствия. Многие инвалиды не хотят устраиваться на работу, потому что из-за этого они теряют пенсию по инвалидности.

«Было бы правильно поднять порог зарплаты, дающий право на пенсию, — уверена Моника, — потому что у меня очень много расходов, например, я покупаю каждый месяц лекарства. Даже с учетом заработной платы, всё оплатить бывает непросто».

Моника уверена, что для того, чтобы помочь инвалидам интегрироваться в общество, нужно чтобы предприятия принимали надлежащие меры и делали здания доступными для людей с ограниченными возможностями. Она считает, что ключ к решению проблемы — в образовании, в том, чтобы люди относились к другим также как к самим себе.

Европейские директивы

В Европейском парламенте обсуждается законопроект — директива о равной занятости, а в прошлом году европарламентарии одобрили стратегию защиты прав инвалидов, которая содержит ряд инициатив, направленных на поддержку их права жить независимо и участвовать на равных во всех сферах жизни. О том, что еще делается на европейском уровне, мы расспросили европейского комиссара по вопросам равенства Елену Далли.

— Почему у нас в Европе люди с инвалидностью по-прежнему встречает столько трудностей на рабочем месте?

— С чего начать? Это проблема, которую нужно решать. Люди с инвалидностью встречают слишком много трудностей при устройстве на работу и даже раньше, при получении образования. Поэтому на проблему нужно взглянуть с точки зрения остального общества: что оно делает для того, чтобы помочь своим согражданам войти на рынок труда? Работодатели должны оборудовать для них рабочие места.

— _А что Европейская комиссия делает для решения этой проблемы?

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— У нас теперь есть стратегия по интеграции инвалидов. В этой стратегии затронуты проблемы, о которых мы говорили. В частности, необходимость оборудовать рабочие места, помощь инвалидам на рынке труда. Мы создали специальную платформу, на которой различные организации делятся друг с другом опытом. Я сама встречаюсь с людьми с ограниченными возможностями, потому что они лучше других знают, что им нужно. А мы передаем полученную от них информацию социальным партнерам. Таким образом дискуссия продолжается.