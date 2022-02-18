Как ЕС пытался разрешить кризис на Украине и "навести мосты" с Африкой

Программу "О положении Союза" ведёт Штефан Гробе.

Те, кто внимательно следит за украино-российским кризисом, на этой неделе наблюдали настоящие американские горки - множество противоречивых сигналов. С Запада поступали предупреждения о том, что нападение России неминуемо — может произойти даже до окончания зимней Олимпиады.

Затем российская сторона сообщила, что военные учения у границ с Украиной закончились, и войска возвращаются домой. В этом США и НАТО усомнились, заявив, что Россия, напротив, продолжает наращивать военную мощь.

А на переговорах Москва настаивала на своём: что не допустит вступления Украины в Североатлантический альянс. Это очень болезненный вопрос для Владимира Путина.

Владимир Путин, президент России:

"Сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины. Говорят, что не завтра. А когда? Послезавтра? Что это для нас меняет в исторической перспективе ? Ровным счётом ничего."

Путин сделал это заявление на пресс-конференции по окончании переговоров с новым канцлером Германии в Кремле. Олаф Шольц заявил, что вопрос о расширении НАТО вовсе не рассматривается и поддел Путина за то, что тот засиделся в президентском кресле.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Вопрос об украинском членстве в НАТО не значится в повестке. Все это прекрасно знают. Это не та тема, которую мы будем обсуждать в наших кабинетах, пока их занимаем. Хотя не в курсе, сколько президент собирается оставаться на своём посту. У меня такое чувство, что это надолго, но не навсегда".

Потом Шольц уехал из Москвы в Брюссель, где его ждали серьёзные дела. В том числе - до этого дважды откложенный саммит Африканского и Европейского союзов — где собрались лидеры стран двух континентов.

Саммит ЕС-АС: диалог не на равных

Ожидания от подобного рода событий не всегда высоки. По мнению некоторых возмущенных аналитиков , участники встреч на высшем уровне только и делают, что произносят торжественные речи. И ничего больше.

Тиан Джонсон, политтехнолог The African Alliance:

"История усеяна этими договорами, декларациями, этими заявлениями о поддержке и солидарности, братстве и выстраивании отношений между Севером и Югом. Это ничего не значит, если африканцы так и будут жить в болезнях, нищете и неравенстве".

"История усеяна этими договорами, декларациями, этими заявлениями о поддержке и солидарности, братстве и выстраивании отношений между Севером и Югом. Это не имеет никакого значения, пока африканцы так и живут в болезнях, нищете и неравенстве". Тиан Джонсон политтехнолог The African Alliance

К нам присоединяется Марк Мэллок Браун, глава фонда "Открытое общество" и бывший заместитель Генерального секретаря ООН.

Euronews:

На этом саммите диалога на равных не получилось. Ведь имеет место неравенство относительно доступа к вакцинам, Африка не получает должного уровня медобслуживания. Достаточно ли сделал Север, ЕС, чтобы поддержать Африку во время пандемии?

Марк Мэллок Браун, глава фонда "Открытое общество":

"Ясно, что нет. Как доказательство - Евросоюз совсем недавно уничтожил больше доз, чем поставил в Африку. Цифры говорят сами за себя: всего лишь около 10% жителей африканских стран полностью иммунизированы. А в Европе этот показатель - 60-70%. Разрыв огромен. Вы знаете, это проблема, которая относится к мягкой силе, применяемой по отношению к нашим ближайшим и африканским соседям. И мы должны были делать для них гораздо больше".

Euronews:

Ваш фонд объединился с другими благотворительными организациями, такими как Фонды Гейтса, Рокфеллера, Форда, чтобы помочь Африке в прививочной компании. Расскажите об этой инициативе.

Марк Мэллок Браун:

"Вы знаете, работа в фондах организована весьма своеобразно. Каждый делает то, что умеем. Например, всегда кто-то один имеет больший опыт внедрения инноваций, нежели другие. Но также мы должны проявлять себя в моральном плане. Мы - часть гражданского общества, если хотите. Это касается не только европейских и американских, но и африканских фондов. Нам нужно было объединиться и сказать: то, что происходит - неправильно, найти способы донести это до политиков разных стран".

"Чтобы сделать это и поддержать грантополучателей в Африке, Европе и США, мы объединили наши усилия. Это очень тревожный сигнал. Мы слишком озабочены собственными безопасностью и здоровьем. Так быть не должно. Нам не достаёт воображения, мы не прилагаем достаточно умственных усилий и нам не хватает политической воли, чтобы поставить вакцинацию остального мира в приоритет".

Euronews:

Какова была обратная связь от правительств?

Марк Мэллок Браун:

"Тут двоякая ситуация. Нет такого правительства, которое бы не было с виду обеспокоено проблемой неравного распределения вакцин и не желало бы делать больше со своей стороны. Отрицательной реакции тут не будет. Но и по обязательствам всё далеко не однозначно. У нас были встречи в Белом доме, взаимодействие с властями европейских стран. Но это пока не стало для всех проблемой глобального уровня, уровня почти военной угрозы. Хотя это необходимо, того требует сама кризисная ситуация, которая только обостряется".