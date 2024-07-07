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Год назад во Франции запретили короткие авиарейсы: что изменилось?

Самолеты в парижском аэропорту имени Шарля де Голля
Самолеты в парижском аэропорту имени Шарля де Голля Авторское право AP Photo/Christophe Ena
Авторское право AP Photo/Christophe Ena
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Удалось ли с помощью запрета на короткие авиарейсы во Франции сократить выбросы и пересели ли пассажиры на поезда?

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В июне прошлого года Франция официально ввела запрет на внутренние ближнемагистральные рейсы в попытке сократить выбросы углекислого газа.

Теоретически, постановление запрещает полеты, если существует альтернативный железнодорожный маршрут продолжительностью менее 2,5 часов. В то время критики говорили, что запрет не является достаточно широким, касается очень немногих рейсов и не включает стыковочные. Авиационная промышленность заявила, что постановление несправедливо.

Итак, какое влияние оказал запрет на короткие внутренние рейсы во Франции?

Сократил ли запрет выбросы в атмосферу?

До введения запрета Генеральное управление гражданской авиации Франции (DGAC) подсчитало, что новое правило может сократить до 55 000 тонн выбросов - всего 2,6% от общего объема выбросов от внутренних рейсов во Франции в год.

Очевидно, что минимальное влияние этой меры на сокращение выбросов парниковых газов стало основанием для обжалования закона Союзом французских аэропортов в начале этого года, который утверждал, что это "злоупотребление властью".

Но ассоциация проиграла эту апелляцию, и Государственный совет постановил, что запрет "скорее всего, в краткосрочной перспективе будет способствовать сокращению выбросов в сфере воздушного транспорта".

Однако через год, прошедший с момента введения запрета, официальных данных о сокращении выбросов, достигнутом непосредственно благодаря запрету, пока нет.

Единственный клочок информации, по словам руководителя французского авиационного отдела некоммерческой организации Transport & Environment Жерома дю Буше, - это общие выбросы от внутренних рейсов в прошлом году.

В 2023 году они сократились на 3,4% по сравнению с 2022 годом, в то время как на международном уровне эти выбросы выросли.

Пассажиры в аэропорту Парижа
Пассажиры в аэропорту ПарижаAP Photo/ Thomas Padilla

"Таким образом, это иллюстрация того, что в целом внутренние рейсы во Франции сократились, и запрет на ближнемагистральные полеты вносит свой вклад в это, - объясняет он. - В какой пропорции? Трудно сказать. Что мы можем утверждать точно, так это то, что в то же самое время в 2023 году национальная железнодорожная компания SNCF восстановила свой уровень деловой активности".

Запрет будет действовать не менее трех лет, и только после этого французское правительство проанализирует его влияние, прежде чем предпринимать какие-либо новые шаги.

Больше, чем просто цифры выбросов

Однако влияние запрета может заключаться не только в том, насколько эффективным является само постановление о сокращении выбросов от внутренних рейсов.

"С точки зрения выбросов СО2 это мало что значит, но как политическая мера, как законодательный акт он хорош, - говорит де Бушар. - Закон долго обсуждался во Франции, и фактическое его выполнение, в какой бы форме оно ни было, является сигналом для людей".

Он считает, что это заставляет французов задуматься об умеренности и о том, обязательно ли совершать такие перелеты для бизнеса или отдыха?

"Это оказывает реальное влияние на поведение людей и их отношение к этому виду транспорта", - считает эксперт.

В недавнем национальном опросе авиапассажиров, людей спрашивали, что бы они сделали, если бы их путешествие было невозможно осуществить на самолете. В случае с внутренними рейсами 41% людей ответили, что воспользовались бы другим видом транспорта.

Этот шаг, добавляет де Бушар, открывает двери и возможности более жесткого и широкого регулирования. Испания, например, планирует ввести аналогичный запрет на ближнемагистральные рейсы, если есть железнодорожные альтернативы продолжительностью до 2,5 часов.

Когда одна страна берет на себя обязательство ввести подобное регулирование и его одобряет Еврокомиссия, другим государствам ЕС становится проще рассмотреть возможность реализации таких же мер.

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