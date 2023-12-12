Эстония: на базе НАТО готовятся к Рождеству

By Euronews

На базе НАТО в Эстонии, расположенной в 150 километрах от границы с Россией, готовятся к Рождеству. Но не для всех военных праздник - повод для отдыха.

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На базе НАТО в Эстонии, недалеко от города Тапа, по мере возможностей, пытаются создать атмосферу рождественского праздника. Украшенная ель, Санта Клаус. Здесь всё, как и в других местах. Разница в том, что для военнослужащих Рождество не означает отдых и расслабление.

На базе, расположенной всего в 150 километрах от границы с Россией, размещаются 3200 военных в рамках миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и поддержки союзников. Программа была принята в связи с аннексией Россией Крыма.

После полномасштабного российского вторжения в Украину для усиления восточного фланга НАТО, США направили в Эстонию четыре единицы высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и обслуживающую ее группу военных.

Марина Лушина, военнослужащая:"В мирное время наша цель - сдерживать, показывать - если вы кусаетесь, то и мы будем кусаться. Это наша цель в мирное время. Поскольку в 2025 году Эстония получит собственную HIMARS, американцы помогают нам освоить эту систему уже сейчас. Своих систем у нас пока нет".

Борьян Йовановски, Euronews:"Эта бывшая советская военная база теперь является крупнейшей базой НАТО в Эстонии, призванной дать четкий сигнал о том, что союзники не допустят дестабилизации Европы".