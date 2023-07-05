Перегретый мир в дыму лесных пожаров

2023 год войдет в историю в том числе из-за небывалых масштабов лесных пожаров. Эксперты рассуждают о причинах катаклизмов и предлагают свои решения.

Лесные пожары из года в год становятся тяжёлым испытанием для многих регионов мира, в том числе для Южной Европы. Особенно остро этот вопрос стоит перед Испанией. Только за первые шесть месяцев этого года там выгорели более 65 тыс. га. Это более половины угодий, пострадавших от пожара в ЕС.

В государственной службе защиты лесов говорят о целом комплексе факторов, неблагоприятных для сохранения экосистемы. По словам представителя организации в Мурсии Рауля Ариаса, проблемы связаны, в том числе, с упадком в сельских регионах:

«Дело в изменении климата и в запущенном состоянии сельскохозяйственных угодий. Увеличивается количество легковоспламеняющихся растительных материалов, что делает эти пожары более опасными. И они случаются чаще из-за длительных периодов засухи. Сама большая проблема – это не исчезновение лесов, а предотвращение пожаров».

В Канаде за первое полугодие от природных пожаров пострадали более 8 миллионов гектаров. Это беспрецедентные для страны масштабы. На этой неделе национальный центр по борьбе с лесными пожарами насчитывает более 600 зон активного горения.

Дым от этих пожаров достигает Португалии и Испании. Федерация пожарных ЕС ратует за развитие международного сотрудничества в борьбе с подобными катаклизмами.

Нам нужно сотрудничать не только для улучшения времени реагирования, но и по вопросам готовности. Нам нужно обмениваться информацией, передовым опытом в области предотвращения пожаров. Очень важно делиться конкретными ресурсами, в частности самолетами и вертолетами, ведь если что-то происходит в одной стране, всегда требуется поддержка других стран. Пётр Олешек федерация пожарных ЕС

Для выявления и предотвращения лесных пожаров эксперты предлагают активнее использовать современные технологии: дроны, спутниковое наблюдение. Данные мог бы анализировать искусственный интеллект.