Тепловой стресс мегаполисов: белые крыши спасут города от жары

Euronews

Раскаленный асфальт, запах выхлопных газов и невероятная жара... Летние месяцы - вызов для жителей мегаполисов. Но наши города можно охладить. Просто необходимо действовать!

Большие города в эпоху изменения климата превращаются в печи. Именно мегаполисы подвержены наибольшим рискам, связанным с глобальным потеплением. При огромном скоплении автомобилей, малом числе фонтанов и зелени, лето в городе - вызов для стариков, детей и наиболее уязвимых слоев населения. Можем ли мы сделать наши мегаполисы прохладнее?

Элени Миривилли, эксперт: _"Это зависит от того, как мы будем проектировать наши общественные пространства. Мы должны быть уверены, что здания достаточно хорошо теплоизолированы, чтобы защитить находящихся в помещениях людей. _

В целом, снижение температуры достигается с помощью специальных материалов и технологий, а также природы, природы, природы, природы, и воды на поверхности городских пространств. Мы должны иметь в виду и кондиционирование воздуха. Это как лекарство для людей, которые в нем нуждаются. При этом все же нужно минимально использовать кондиционеры".

Любая задержка с осуществлением мер по охлаждению городов чревата дальнейшим обострением ситуации. Харриет Балкли выступает за немедленные действия.

Харриет Балкли, профессор университетов Дарема и Утрехта: _"Во-первых, необходимо сохранить то, что у нас уже есть. Во-вторых, попытаться добавить в города больше зелени и зон без автомобилей (синих зон). В мегаполисах много асфальта, много всего темного. Чем больше темных поверхностей, тем больше тепла они поглощают. _

Мы могли бы начать с покраски крыш в белый цвет. Речь также идет об озеленении крыш, фасадов, создании небольших уличных парков, посадке тенистых деревьев. Мы можем подумать и о ремонте дорожного покрытия, или можем убрать часть тротуаров, которые есть в городах".

"На самом деле, на создание синих зон в мегаполисах уйдет гораздо меньше времени, чем на посадку и выращивание деревьев, которые необходимы для поддержания нашего существования".

В Европе накоплен достаточный опыт по борьбе с повышением температуры в мегаполисах. В Мальмё, Париже, Милане, Барселоне и Лиссабоне уже действуют меры по охлаждению городов. Но работы предстоит немало. Эксперты предостерегают политиков от бездействия.