Европа: после зимней засухи - летняя

Зиму с опасениями по поводу поставок энергоресурсов, а значит и тепла, Европа пережила. Но теперь перед ней встала другая проблема: угроза потери урожая и недостатка воды.

Испания без дождя - Испания без зерна

Испания может остаться без собственной пшеницы и ячменя: длительная засуха серьёзно сказывается на посевах. Это тревожная тенденция наблюдается почти по всей стране, за исключением побережья Кантабрии. Для оценки ситуации правительство созвало в среду 19 апреля заседание Национального комитета.

Дождя нет вот уже несколько месяцев, и в регионах Андалусия, Эстремадура, Мурсия, Каталония, Кастилия-Ла-Манча и Кастилия-Леон многие фермеры уже списывают свой урожай. "Необратимый ущерб нанесён более чем 3,5 миллионам гектаров посевов", - бьёт тревогу ассоциация испанских фермеров COAG.

Низкий уровень воды в водохранилищах сокращает и возможности орошаемых земель. А это неизбежно приведёт к падению производства. С тревогой смотрят в небо также владельцы оливковых рощ, виноградников и миндальных деревьев.

"Если количество осадков не улучшится в течение нескольких дней, то значительно сократится производство богарных культур, особенно озимых зерновых. [...] Перспективы совсем не хорошие, и прогнозы дождя на следующую неделю или десять дней не очень радужные, поэтому следует ожидать, что так всё и будет. [...]_Если это продолжится в том же духе, то, по логике вещей, сократится урожай, а значит и цены вырастут, - комментирует ситуацию **Серхио Висенте-Серрано,**научный сотрудник Пиренейского института экологии Сарагосы, филиала Испанского национального исследовательского центра. - Не следует забывать, что засуха – явление, характерное для средиземноморского климата. То есть это не что-то новое, связанное с процессом глобального потепления, этот процесс мы переживаем не только в последние несколько десятилетий.[...] Но проблема и в том, что в последние годы мы плюс ко всему страдаем и от дефицита осадков [...] на фоне заметного повышения температуры".

Летняя и зимняя засуха в Европе

С такой проблемой сталкиваются и другие европейские страны. Карта текущих засух в Европе, составленная службой Copernicus по изменению климата, показывает предупреждения о низкой влажности почвы во многих южных регионах Европы в январе, от центральной и юго-западной Франции до северной Испании, от северной Италии и южной Германии до значительных районов северной Греции, от южной Болгарии до большей части Турции.

"Обычно, особенно в южных европейских странах, происходит осенняя и зимняя подпитка дождями. Этого не произошло в нынешнем году для многих из этих стран, и мы приближаемся к сельскохозяйственному сезону, вегетационному периоду, с очень низкой влажностью почвы. [...], - поясняет замдиректора Copernicus Саманта Берджесс. - Многие энергетические ресурсы зависят от воды либо в качестве хладагента, либо при производстве атомной энергии в случае Франции, либо для получения воды за счет гидроэнергетики рек. Так что это тоже вызов. [...] Во Франции, например, уже в феврале и марте ввели ограничения на воду, что весьма необычно. Нам также необходимо искать новые технологии, которые используют меньше воды, нужно стремиться перерабатывать как можно больше воды или уменьшить потребление уже имеющейся".

Минувшая зима во Франции была самой засушливой за последние 60 лет. Снега во французских Альпах, Пиренеях и других горных хребтах в этом году также было намного меньше, чем обычно. А осадки необходимы для заполнения рек и водохранилищ.

В прошлом году ограничения на воду коснулись почти всех французских департаментов, в некоторых из них власти уже ввели ограничения в этом году. Жителей призывают ограничить потребление воды, в ряде мест запрещено поливать газоны и огороды, наполнять бассейны.

В прошлом году сильно пострадала от засухи и Италия, где власти объявили чрезвычайное положение в пяти регионах. Обмелела река По, самая длинная в стране, и нехватка воды затронула всё - от сельского хозяйства до производства экологически чистой энергии. Минувшая зима также выдалась засушливая, и миллионы итальянцев могут вновь столкнуться с ограничениями.

Правительство разрабатывает "национальный план водоснабжения", который призван, кроме всего прочего, улучшить инфраструктуру и информационную кампанию о необходимости экономии ресурсов. Готовится также пакет в размере 7,8 млрд евро, чтобы помочь стране справиться с водным кризисом.

Как противостоять новой угрозе?

Эксперты говорят, что ситуация далеко не безнадёжна. У человечества есть в арсенале целый комплекс мер, которые нужно незамедлительно претворить в жизнь, чтобы адаптироваться к ситуации и предотвратить её ухудшение.

"Мы должны привыкнуть жить с этим дефицитом осадков и с этими периодами засухи. Конечно, есть ряд очевидных механизмов, например, связанных с регулированием спроса, снижением водопотребления в городах, улучшением качества орошаемых земель. [...] Но я всегда подчеркиваю, что у нас также есть возможность действовать в районах горных вершин - не будем забывать, что в горах, в районе Средиземного моря, находится главный источник влаги", - говорит Серхио Висенте-Серрано.

"Мы рассмотрим возможность большей адаптации к культурам, которым требуется меньше воды, будем использовать источники энергии, которые не так сильно зависят от высокого уровня воды в реках или озерах, - рассуждает Саманта Берджесс . - Реальность такова, что если мы не прекратим выбросы парниковых газов в атмосферу, изменение климата будет усиливаться. [...] Мы знаем, что Европа как регион нагревается быстрее, чем другие части мира [...] И если мы уже знаем заранее, что у нас больше шансов получить засухи (а эти засухи, скорее всего, будут более интенсивными), тогда нам нужно изменить свое поведение, прийти к как можно более бережному потреблению воды".