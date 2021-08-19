Германия: суд оставил в силе приговор неонацистам

Федеральный верховный суд Германии оставил в силе приговор Беате Чепе и двум её сообщникам из неонацистской организации "Национал-социалистическое подполье". В 2018-м году экстремистку приговорили к пожизненному заключению, она подала апелляцию.

На счету ячейки NSU —убийства минимум десяти человек: восьмерых этнических турок, греческого иммигранта и сотрудницы немецкой полиции, а также 15 вооруженных ограблений и несколько взрывов, совершенных в 2000-х годах. По мнению прокуроров, целью убийств было посеять панику среди мигрантов и вынудить их покинуть страну.