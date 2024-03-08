Современное искусство уходит в приложения

By Euronews

ARCO, одна из крупнейших в Европе ярмарок современного искусства, вернулась в Мадрид. В этом году в ней принимают участие 200 национальных и международных галерей, а также 350 приглашённых коллекционеров. Но молодёжь всё чаще приобретает работы не в галерее, а на WhatsApp аукционе.

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ARCO, одна из крупнейших в Европе ярмарок современного искусства, вернулась в Мадрид. В этом году в ней принимают участие более 200 известных национальных и международных галерей, а также 350 приглашенных коллекционеров. Ну и, конечно, инвесторы, обладающие достаточной покупательной способностью, чтобы заплатить до 3,3 млн евро за произведение искусства.

Помимо крупных галерей и других заметных игроков, на выставке ARCO можно встретить молодых художников и начинающих коллекционеров, которые ищут новые способы и места для покупки и продажи произведений искусства Хайме Веласкес корреспондент Euronews

Мануэль Санчес-Бланко по профессии инженер. Он только что приобрел эту работу Артуро Мендеса, но сделал это не в галерее, а на аукционе, через WhatsApp.

У меня нет особого доступа к миру искусства или картинам начинающих художников. Правда в том, что WhatsApp - более увлекательный и динамичный способ открывать для себя работы художников, к тому же - по хорошей цене Мануэль Санчес-Бланко покупатель произведений искусства

Художник Начо Вергара создал соответствующее "приложение" для своей компании благодаря платформе по краудфандингу Kickstarter. С тех пор пятьсот человек каждую неделю следят за организуемыми им аукционами в WhatsApp. Пользователи особенно ценят его работу по курированию произведений молодых художников.

Мануэль Санчес-Бланко рассказывает, что "нужен специальный человек, который занимается отбором произведений и привлекает художников с определенными гарантиями".

Вдали от традиционных галерей появляются новые проекты, направленные на привлечение молодых коллекционеров, которые ищут разные возможности для пополнения своих коллекций.

Вместо людей, которые сидят, обсуждают что-то и настроены очень серьезно, здесь люди стоят, пьют вино, пиво, джин с тоником. Здесь царит гораздо более непринужденная атмосфера.

Многие коллекционеры или публика, которая приходит на аукционы Maza, проявляют интерес как к предлагаемому нами современному искусству, так и в целом к мероприятию, которым является аукцион Антонио Йера основатель Maza Art

"Независимо от формата, искусство всегда пробивает себе дорогу", - передаёт из Мадрида спецкорреспондент Euronews Хаёме Веласкес.