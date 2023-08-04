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Выставка перед аукционом личных вещей Фредди Меркьюри

Рояль, на котором были написаны хиты
Рояль, на котором были написаны хиты Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Свыше 1400 вещей были завещаны Мэри Остин, подруге Фредди Меркьюри.

Более 1400 личных вещей Фредди Меркьюри, включая его яркие сценические костюмы, написанные от руки наброски "Богемской рапсодии" и детский рояль, на котором он сочинял лучшие хиты группы Queen, представлены на бесплатной выставке в Лондоне перед сентябрьским аукционом Sotheby's.

Личные вещи на аукцион выставила Мэри Остин, подруга Фредди Меркьюри.

Часть вырученных средств будет направлена на борьбу с распространением ВИЧ.

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