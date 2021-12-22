2021: год побед европейского кино и вызовов перед киноиндустрией

Европейская индустрия кино пострадала из-за пандемии, но она все же смогла выстоять и продолжила развиваться благодаря своей самобытности и разнообразию способов производства. Британские, датские, боснийские, французские и румынские фильмы блистали на больших и малых экранах и получили престижные международные награды.

Премия Европейской киноакадемии в конце 2020 года в номинации Лучший фильм была присуждена датскому режиссеру Томасу Винтербергу за картину "Еще по одной".

А в начале года 2021 эта комедийная драма, повествующая о школьных учителях и горе-экспериментаторах, решивших выпивать на работе в научных целях, получила Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

Берлинский кинофестиваль

71-й фестиваль Берлинале, как и в прошлом году, прошел в онлайн-формате. "Золотого медведя" взяла сатирическая и провокационная румынская комедия "Безумное кино для взрослых" Раду Жуде, которую критики назвали отдушиной во время пандемии.

Возвращение на Круазет

В Канны приехали представители программы ЕС "Креативная Европа – МЕДИА", направленной на поддержку совместного кинопроизводства. Марго Лакост, официальный представитель программы подчеркнула: "Для нас было важно снова оказаться на Каннском фестивале после года пандемии, мы запускаем новую программу с большим бюджетом на период с 2021 по 2027".

Санкт-Петербург – Мурманск в "купе№6"

Многие фильмы, получившие поддержку Евросоюза, были удостоены наград. Золотая пальмовая ветвь досталась франко-бельгийскому боди-хоррору "Титан".

А гран-при жюри вручили двум фильмам, в частности картине "Купе номер шесть" – совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии.

Финский режиссёр Юхо Куосманен рассказал Euronews: "Это мой первый фильм совместного производства с Россией. От начала до конца картина снималась в России, между Санкт-Петербургом и Мурманском".

Совместное производство в почёте у Европейской киноакадемии

Большинство номинантов и лауреатов Премии Европейской киноакадемии 2021 (среди которых: "Куда ты идёшь, Аида?", "Побег", "Отец" – это фильмы совместного производства.

Маттейс Ваутер Кноль, директор Европейской киноакадемии, объединяющей 4200 деятелей кино, заявил: "Мы можем рассчитывать на солидную финансовую поддержку со стороны Европы. Нас точно не бросят ни с того, ни с сего. Но нужно отметить, что вот уже несколько лет, как всё новые и новые игроки пытаются поучаствовать в кинопроизводстве. Речь не только о деньгах, нам могут предложить и сюжет, содержание картин. Этот процесс особенно активизировался за почти 2 года пандемии".

Наступление Netflix

Стриминговые платформы стали активными игроками на европейском кинорынке. Теперь там тоже выходят картины именитых режиссеров. Так фильм "Рука бога" итальянца Паоло Сорентино только что вышел на платформе Netflix.