"Все голоса Европы": в Берлине вручат премии Европейской киноакадемии

В субботу в Берлине будут вручать премии Европейской киноакадемии. Организаторам приходится следовать ковидным правилам: очно на церемонии будут присутствовать лишь несколько участников — привитых и протестированных. Остальные присоединятся по видеосвязи.

"Шорт-лист" был опубликован месяц назад. Академики заявляют, что выбрали лучших из всех уголков Европы. Многие из этих фильмов уже получили награды крупных фестивалей.

Маттейс Ваутер Кноль, директор Европейской киноакадемии:

"В этом замечательная особенность нашей уникальной награды, Европейской кинопремии: мы действительно можем услышать все голоса, которые звучат в Европе, от востока до запада, юга и севера, молодых и более опытных режиссёров. Каждый может стать участником Европейской кинопремии, и я думаю, что фантастическая красота наград, которые мы можем вручать каждый год, заключается в том, что мы можем сделать видимым, более заметным проявления всех этих разных голосов Европы".

Финская драма, снятая в России, "Купе №6", режиссёра Юхо Куосманена, претендует сразу на три награды: лучший фильм, лучший актёр и лучшая актриса.

Также на главный приз претендует "Титан" Джулии Дюкорно. В Каннах эта лента уже завоевала "Золотую пальмовую ветвь". А исполнитель главной роли Венсан Линдон — среди кандидатов на титул лучшего актёра.

Венсан Линдон, актёр:

"Европейские режиссёры действительно выросли, и даже по сравнению с американцами есть множество великих режиссёров. Я не собираюсь их называть всех, но от Ларса фон Триера мы идём к Педро Альмодовару через Паоло Сорентино..."

Сам Паоло Сорентино тоже оказался среди финалистов: его ленту "Рука бога" называют во многом автобиографической.

Фильм "Отец" Флориана Зеллера уже получил два "Оскара" — лучшему актёру и за лучший адаптированный сценарий.

И, наконец, пятый финалист списка — лента "Камо грядеши, Аида?" боснийского режиссёра Ясмилы Жбанич. Картина рассказывает о резне в Сребренице.