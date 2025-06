До 60 возросло число задержанных в ходе протестов против иммиграционных рейдов ICE в Лос-Анджелесе

Автомобиль Waymo подвергается вандализму, в то время как другой горит рядом с Центром содержания под стражей Метрополитен в центре Лос-Анджелеса, воскресенье, 8 июня 2025 года, после вчерашней акции протеста против иммиграционного рейда. - Авторское право Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Авторское право Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.