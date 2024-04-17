Правозащитники разоблачили систему, серьёзно нарушающую верховенство закона и общественную безопасность в Европе. Китайская Коммунистическая партия имеет в своем распоряжении широкий спектр инструментов, и похищение - лишь один из многих её методов.

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Созданная в Испании неправительственная организация Safeguards Defenders два года назад выяснила, что Китай имеет более 120 нелегальных полицейских участков в 53 странах мира. Около 50 из них находятся в более чем 10 государствах ЕС. В задачи этих участков входило наблюдение за гражданами КНР, хотя официально китайские власти признавали только оказание соотечественникам административной помощи.

Ещё одно шокирующее открытие: Safeguard Defenders подготовила 165-страничный доклад о том, как китайский коммунистический режим похищает своих граждан, чтобы вернуть их на родину.

"Действительно, методика Пекина включает похищение людей,- рассказала Euronews соавтор доклада Лора Харт. - Их убеждают вернуться туда, где находятся члены их семей. В противном случае власти применяют против этих китайцев коллективное наказание. Их лишают пенсий, арестовывают. Эта система также позволяет проводить полиции тайные незаконные операции за рубежом. Мы видим, как из КНР за границу засылаются агенты".

Лора Харт проиллюстрировала это конкретным случаем. В ходе расследования выяснилось, что китайские агенты приезжали в Мадрид для встречи с чиновниками из министерства юстиции Испании. Затем они отправились в Барселону со "второй, секретной миссией", чтобы забрать беглеца, который был доставлен обратно в Китай.

Доклад охватывает последние десять лет китайских операций по репатриации, которые осуществлялись в обход традиционного юридического пути, признанного законом, то есть процедуры международной экстрадиции. Десять лет назад Китай начал одну из своих самых известных на сегодняшний день операцию "Охота на лис" (2014), за которой вскоре последовала комплексная операция "Небесная сеть" (2015) в рамках глобального расширения антикоррупционной кампании Си Цзиньпина.

"Мы видим, что это официальная политика Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая. Страшно, что они могут открыто засылать своих людей в Евросоюз и в различные регионы мира. Мы задокументировали около 300 случаев в почти 60 странах, где это произошло. Они считают, что могут проникать на нашу территорию и проводить эти незаконные правоохранительные операции, где им вздумается. Это действительно пугает", - добавила Лора Харт.

10 стран-членов ЕС, 27 похищений

Официальные китайские данные указывают на 12 тыс случаев из более чем 120 стран, где проводились две основные кампании по репатриации. Неясно, в какой мере это является пропагандой, а насколько - реальными данными. Несколько лет назад в ходе специальной кампании Пекину удалось убедить 230 тыс человек вернуться в Китай всего за один год. Это говорит о масштабах операций. Разумеется, для убеждения использовалась и угроза коллективного наказания.

Активисты Safeguard Defenders выявили 283 конкретных случая по всему миру. В докладе содержится таблица с подробным описанием того, кто был возвращен в Китай, как их вернули, а также отчеты о неудачных попытках. Из 283 случаев 27 касаются стран-членов ЕС, включая Болгарию (1 случай), Кипр (2), Чешскую Республику (1), Францию (5), Германию (1), Грецию (1), Италию (9), Польшу (1), Румынию (1) и Испанию (5).

"Это происходит каждый день, по всему миру. К сожалению, Европа, как мне кажется, ещё не осознала угрозы, с которой постоянно сталкиваются китайские землячества"__, - говорит Лаура Харт. И хотя "официально" идёт охота за обычными преступниками, довольно часто объектами становятся диссиденты, критики пекинского режима, которых незаконно возвращают в Китай.

Незаконные действия китайской полиции должны были стать достаточным предупреждением. В то время страны-члены пытались действовать в рамках своей национальной компетенции, общей реакции ЕС не последовало. По данным НПО, многие правительства предпочли оставить всё на усмотрение китайских общин, что, по мнению Лауры Харт, является "своего рода расизмом". "Происходящее в китайских общинах - это их дело, ноочевидно, что именно такой сигнал хочет послать Компартия".

Тревожные события в Венгрии

Правозащитники также бьют тревогу по поводу плана проведения в Венгрии совместного патрулирования венгерской и китайской полиции. Такое уже происходит в Хорватии и происходило в Италии до разоблачения незаконных полицейских участков.

"Если я стану жертвой нападения и увижу, как местные полицейские общаются со своими соотечественниками, я не буду чувствовать себя в безопасности, я не буду сообщать о том, что со мной происходит. Я не буду сообщать о том, что моим родственникам угрожает преследование. И, конечно, я не буду критиковать Китайскую Коммунистическую партию", - объясняет Лора Харт.

Китайские полицейские орудуют так внутри Шенгенской зоны. Они могут путешествовать по ней без виз и без контроля, куда захотят. "Кто знает, какое секретное задание они выполняют?" - оставляет вопрос открытым соавтор доклада.

Вопрос о присутствии спецслужб КНР в ЕС был недавно рассмотрен в Европейском парламенте. Заместитель премьер-министра Бельгии Матье Мишель, заявил: "Китай навязывает и иногда успешно развёртывает в странах Союза полицейские силы, они пытаются влиять на министерства внутренних дел. Это нужно пресечь, это должно быть запрещено. Это гибридная угроза, мы не можем с этим мириться".

На вопрос Euronews о незаконной репатриации китайцев посольство КНР в ЕС пока не ответило.