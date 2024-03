Соответствует ли ЕС своему назначению?

Некоторые призывают к реформе институтов, чтобы сделать ЕС более эффективным, более демократичным и лучше приспособленным к современным вызовам.

Прошло 15 лет с момента последнего обновления договора Европейского союза. Лиссабонский договор, подписанный в 2007 году и вступивший в силу в 2009 году, уточнил разделение полномочий между ЕС и государствами-членами, наделил ЕС собственной правосубъектностью и впервые предусмотрел официальную процедуру выхода государства-члена из состава Союза.

С тех поррасширение ЕС является одной из причин, регулярно выдвигаемых сторонниками реформирования институтов, договоров и бюджета ЕС, но далеко не единственной. Война на Украине, переход к цифровым технологиям и энергетике, борьба с изменением климата и социальным неравенством - все это глобальные вызовы, которые требуют от ЕС большей способности к действию, утверждает Фонд европейских прогрессивных исследований в своем докладе "Договоры ЕС: почему они нуждаются в целенаправленных изменениях".

Расширение и внутренняя реформа в последние годы регулярно фигурируют в повестке дня европейских институтов. В конце ноября Европейский парламент дал зеленый свет предложениям по реформированию Договоров ЕС. На саммите в Гранаде в начале октября председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала к расширению ЕС, не дожидаясь изменений в договорах. Граждане также выдвинули рекомендации и предложения по будущему Союза на Конференции о будущем Европы- серии дебатов, которые пройдут в 2021-2022 годах.

Какие конкретно предложения по реформе были выдвинуты? Как они будут приняты? Вот 7 ключевых направлений реформ.

1. Принятие решений и расширение

Прежде всего, евродепутаты призывают к изменению механизмов голосования в Совете. Чтобы не допустить застоя в работе институтов, они выступают за введение голосования квалифицированным большинством во всех областях, где по-прежнему требуется единогласие.

В настоящее время квалифицированное большинство достигается, когда за решение голосуют не менее 55 % государств-членов**(т. е. 15 из 27**) и когда эти государства-члены представляют не менее 65 % населения ЕС.

Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством, иначе мы будем парализованы. Это касается внешнего действия. Это касается налоговой политики. Это касается и социальной политики. Мария Жоао Родригес глава Фонда европейских прогрессивных исследований

Европарламентарии также призывают к созданию более двухпалатной системы, которая бы усилила роль парламента, и к изменению нынешней роли ввыборах председателя Комиссии: в будущем парламент будет предлагать кандидатуру председателя Комиссии, а Совет - утверждать ее.

Чтобы подготовить институты ЕС к расширению, "Группа двенадцати", франко-германская рабочая группа по институциональным реформам, выступает за отмену права вето в области иностранных дел, сохранение максимального числа евродепутатов в 751 человек и расширение формата тройки до пяти председательств в Совете ЕС.

2. Мир и безопасность

Война на Украине также высветила "масштабы и пределы власти Европейского союза", говорится в докладе Фонда европейских прогрессивных исследований. Хотя государства-члены ввели ряд санкций против России и оказали Украине экономическую, военную и гуманитарную поддержку, война продемонстрировала их неспособность предвидеть этот кризис, их зависимость от США в вопросах обороны и от импорта российского газа.

Мы имеем дело с другим международным контекстом. Европа должна увеличить свою способность защитить себя и поддержать Украину. Мария Жоао Родригес глава Фонда европейских прогрессивных исследований

Поэтому члены Европейского парламента предлагают создать оборонный союз с военным потенциалом.

3. Укрепление верховенства права

Одной из главных слабостей Европейского Союза в последние годы является то, что он не смог защитить верховенство закона во всех государствах-членах. Даниэла Шварцер член Исполнительного совета Фонда Бертельсманна

Защиту верховенства закона и демократической легитимности ЕС можно укрепить с помощью институциональных реформ. Для этого авторы доклада "Navigating the High Seas: EU Reform and Enlargement in the 21st Century" рекомендуют усилить бюджетные условия и усовершенствовать статью 7 Договора о Европейском союзе (TEU), которая позволяет приостановить право голоса государства-члена в Совете, если оно не соблюдает фундаментальные ценности, такие как демократия, верховенство закона и права человека.

Впервые статья 7 была применена Европейской комиссией против Польши в 2017 году, когда Варшава планировала реформу, угрожающую независимости судебной системы. В 2018 году та же процедура была применена к Венгрии в связи с обеспокоенностью по поводу независимости судебной системы, свободы слова, коррупции и прав меньшинств. При условии единогласного голосования минус один голос в Совете, статья 7 так и не была реализована.

"Статья 7 не работает просто потому, что если страну обвиняют в нарушении этих правил, достаточно, чтобы другая страна заблокировала решение, принятое против нее. Венгрия и Польша неоднократно защищали друг друга в последние годы", - объясняет Даниэла Шварцер, член попечительского совета Фонда Бертельсманна.

4. Изменение климата

В Договоре о функционировании ЕС уже говорится об охране окружающей среды. Кроме того, депутаты Европарламента призвали добавить в качестве целей Союза снижение глобального потепления и сохранение биоразнообразия. Фонд европейских прогрессивных исследований также предлагает ввести новую исключительную компетенцию ЕС в области международной политики по борьбе с изменением климата, что позволило бы Союзу вести переговоры по экологическим правилам с единой позиции.

Европа должна сыграть ключевую роль в совершенствовании глобального управления перед лицом изменения климата. Мария Жоао Родригес глава Фонда европейских прогрессивных исследований

5 Энергетический переход

Резкий рост цен на энергоносители после войны на Украине подчеркнул зависимость некоторых европейских стран от российского газа.

Члены Европарламента предлагают создать интегрированный Европейский энергетический союз, чтобы гарантировать европейцам стабильное, доступное и устойчивое энергоснабжение. Эта стратегия основана на пяти столпах: энергетическая безопасность, интегрированный внутренний энергетический рынок, энергоэффективность, декарбонизация экономики, исследования и экономика.

Было бы очень полезно и дальше укреплять ЕС в плане энергоснабжения. Общая газовая платформа — очень хорошая идея, но можно сделать больше Даниэла Шварцер член Исполнительного совета Фонда Бертельсманна

6. Цифровой переход

ВЛиссабонском договоре не упоминается термин "цифровой". Поэтому многие эксперты настаивают на том, что текст нуждается в обновлении.

Европейский Союз должен посредством регулирования и предоставления государственной цифровой инфраструктуры и платформ (...) способствовать созданию безопасного глобального цифрового пространства. Даниэла Шварцер член Исполнительного совета Фонда Бертельсманна

Европейский союз уже принял важные документы по цифровым вопросам. Например, Закон о цифровых рынках (DMA) обеспечивает основу для экономической деятельности крупнейших цифровых платформ, таких как YouTube, Facebook, Amazon и Microsoft, в Европейском союзе. Общий регламент по защите данных (GDPR) защищает персональные данные пользователей. По мнению авторов доклада "Договоры ЕС: почему они нуждаются в целенаправленных изменениях", цифровые вопросы должны быть совместной компетенцией ЕС и государств-членов, чтобы гарантировать доступ к Интернету, право на отключение, цифровое образование, право на жизнь без использования цифровых технологий и право на безопасную среду.

7. Здоровье

Наконец, пандемия Ковид-19 подчеркнула необходимость общеевропейской координации и сотрудничества в области здравоохранения.

Кризис в области здравоохранения, который по определению является транснациональным и не ограничивается границами, требует совместных действий. Даниэла Шварцер член Исполнительного совета Фонда Бертельсманна

Европейская зона данных о здоровье, равный доступ к здравоохранению на территории ЕС, совместные закупки вакцин и лекарств, лечение редких заболеваний и разработка сиротских лекарств - вот лишь некоторые из общественных благ, которые можно было бы создать. По мнению Фонда европейских прогрессивных исследований, все эти общественные блага могут быть созданы в европейском масштабе, если компетенции ЕС будут расширены.

С другой стороны, некоторые противники подобных реформ считают, что эти полномочия должны быть переданы государствам-членам, и призывают к расширению национального суверенитета. Другие иногда считают, что поправки к Договорам не нужны, поскольку тексты уже допускают некоторые из этих мер.

Как вносятся поправки в договоры?

1. Обычная процедура пересмотра

Правительство государства-члена, Европейский парламент и Европейская комиссия могут представить Совету Европейского союза (состоящему из министров правительств государств-членов) предложение о внесении изменений в Договоры.

<Совет Европейского союза, в свою очередь, представляет эти предложения Европейскому совету (состоящему из глав государств и правительств государств-членов), председатель которого может принять решение о созыве конвенции.

<Затем Председатель Европейского совета созывает Конференцию представителей правительств государств-членов для принятия предложенных поправок к Договорам на основе консенсуса. Затем эти поправки должны быть ратифицированы всеми государствами-членами.

2. Упрощенная процедура пересмотра

Лиссабонский договор создает упрощенную процедуру внесения изменений во внутренние политики и действия ЕС.

Эта процедура позволяет избежать необходимости созыва Конвенции и Конференции представителей.

Поправки к Договорам должны быть ратифицированы всеми государствами-членами.

3. Соединительные клаузулы

Соединительные клаузулы - это вторая упрощенная процедура пересмотра, используемая в двух сценариях.

Для законодательных актов, принятых Советом ЕС единогласно, Европейский совет может уполномочить Советы действовать квалифицированным большинством.

Для законодательных актов, принятых Советом ЕС в рамках специальной законодательной процедуры, Европейский совет может санкционировать использование обычной законодательной процедуры.