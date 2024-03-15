Делегация из Саудовской Аравии приехала на ITB Berlin, чтобы продемонстрировать успехи страны в сфере туризма в 2023 году. Ахмед Аль-Хатиб, министр туризма Саудовской Аравии, возглавил делегацию на ITB Berlin в целях повышения информированности европейских компаний о круглогодичных турпредложениях с

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На прошлой неделе в столице Германии стартовала выставка ITB Berlin 2024, на которую съехались профессионалы и ключевые представители туристической индустрии.

Она считается крупнейшей в мире туристической выставкой. Ожидалось, что ее посетят 24 000 человек.

Среди них был Ахмед Аль-Хатиб, министр туризма Саудовской Аравии, который возглавил делегацию, цель которой — повышение информированности европейских компаний о круглогодичных туристических предложениях страны.

Саудовская Аравия достигла своей цели — 100 миллионов туристов в 2023 году.

«Это свидетельство того, что люди всего мира хотели бы приехать в Саудовскую Аравию и познакомиться с арабской культурой и саудовским гостеприимством», – сказал Аль-Хатиб в интервью Euronews.

Туристический сектор Саудовской Аравии восстановился после пандемии. Рост числа международных прибытий составил 56 % в 2023 году по сравнению с 2019 годом. Это самый высокий показатель среди стран G20.

Этому способствовал 65-процентный рост числа международных посещений. В 2023 году число въездных визитов выросло почти на 11 миллионов по сравнению с 2022 годом: с 16,6 миллионов в 2022 году до 27,4 миллионов в 2023 году.