Продажи алкоголя из стран Балтии в Россию растут, несмотря на войну в Украине

Латвию и Литву обвиняют в том, что они выступают в роли посредников между западными производителями алкоголя и Россией.

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Латвия стала крупнейшим экспортером виски в Россию в 2023 году, согласно данным, опубликованным российским государственным информационным агентством "Риа Новости".

При этом политические отношения между двумя странами после полномасштабного вторжения Москвы в Украину и западных санкций отличает высокая напряженность.

Как пишет "Риа Новости", с января по сентябрь 2023 года Россия импортировала виски на сумму почти 244 миллиона евро, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Большая часть этой продукции поступила из соседней Латвии, которая, по данным "Риа Новости", поставила продукции на 177,4 млн евро, за ней следует соседняя Литва с 26,9 млн евро.

В 2023 году объем экспорта Латвии в Россию составил более 1,1 миллиарда евро, согласно данным правительства страны, которые приводит немецкое информационное агентство DW. Более половины всего латвийского экспорта в Россию составили напитки, спиртные напитки и уксус.

В прошлом году балтийская страна экспортировала в Россию больше вина (на 73 миллиона евро), чем даже Италия (68 миллионов евро), которая является гораздо более крупным производителем, чем Латвия.

Посредник для западных компаний

По мнению местных экспертов, Латвия выступает в роли посредника в процессе, в котором участвуют западные компании, не желающие показывать, что они по-прежнему продают свою продукцию в Россию на фоне смертоносной войны на Украине.

Матис Миросниковс, экономист Банка Латвии, рассказал Euronews, что, хотя страна традиционно является посредником для западных компаний, после вторжения РФ в Украину в 2022 году количество реэкспорта западных товаров резко возросло.

"Если мы посмотрим, где производятся эти товары, какого типа алкогольные напитки, то увидим, что они в основном иностранного происхождения, их не производят здесь", - сказал он в интервью Euronews.

"Я думаю, западные компании пытаются переключить внимание со своей роли прямых продавцов [в Россию] и "подставить" других дистрибьюторов, в то время как названия крупных материнских компаний не фигурируют в этих сделках, их прямые связи с Россией не видны", - предположил Миросников.

"Нас не стоит винить", - добавил он. "Мы - пограничная страна, и найдутся западные экспортеры, которые используют эту возможность". Латвийский экспорт не нарушает санкции, введенные против России за вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Давис Витолс, управляющий директор Латвийской ассоциации алкогольной промышленности (LANA), согласен с этим мнением.

"До того, как Россия начала войну на Украине, Латвия была одним из главных, если не главным, узлом реэкспорта многих крупных алкогольных компаний в Россию, Беларусь, Украину и Казахстан", - сказал Витолс в интервью Euronews.

"Согласно санкциям ЕС, экспорт алкоголя в Россию и Беларусь по-прежнему разрешен, за исключением бутылок стоимостью более 300 евро, поэтому, поскольку Латвия не производит виски, они реэкспортируются из других стран, тогда как в Латвии эти бутылки маркируются в соответствии с законодательством страны-экспортера", - добавил он.

Российские источники согласны с латвийскими экспертами.

Если раньше, по документам, импорт шел в Россию просто транзитом через Латвию или Литву, то теперь конечный пункт - страны Балтии, а оттуда поставка идет в Российскую Федерацию", - сказал "Риа Новости" президент российской алкогольной компании "Ладога" Вениамин Грабар.

"Логистическая цепочка не изменилась, изменился немного документооборот. Причина в том, что зачастую иностранные поставщики не хотят рисковать и напрямую указывать Россию в качестве конечного пункта поставки".

Миросниковс сказал Euronews, что доля экспорта в Россию с 2014 года действительно "резко сократилась".

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Если десять лет назад Россия была вторым по величине экспортным партнером Латвии, занимая 14 процентов от общего объема экспортируемых товаров, то сейчас этот показатель составляет менее 6 процентов.

"Это все еще довольно высокая доля, но ее роль с годами уменьшилась", - продолжил он.