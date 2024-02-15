Родственники израильских заложников требуют от МУС справедливости

By Euronews

Семьи израильских заложников требуют от Международного уголовного суда в Гааге привлечь к ответственности лидеров ХАМАС за геноцид и военные преступления

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Бывшие заложники и родственники тех, кто все еще удерживается ХАМАС, прилетели в Гаагу, чтобы призвать Международный уголовный суд привлечь лидеров группировки к ответственности за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Накануне стало известно, что очередной раунд переговоров по освобождению заложников провалился, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за "неадекватных" требований ХАМАС.

В частности, как сообщается, они требуют освободить 1,5 тыс. палестинских заключенных в обмен на 134 израильских пленных.

Шарон Калдерон, родственница заложника:

— Мы надеемся на справедливость. После 7 октября мы чувствуем, что справедливости нет. Люди из ХАМАС причиняют нам боль, убивают нас, избивают, насилуют. Мы здесь, чтобы добиться справедливости".

Дорис Либер, мать погибшего заложника:

— Я верю, что если мы не остановим это зло, оно будет расширяться и доберется до любого места, до каждого уголка. Поэтому первое и самое главное - это добиться справедливости, но еще больше - донести до людей мысль о том, что подобное существует на самом деле. Люди отрицают те зверства, которые там творились.

В настоящее время Южная Африка обвиняет Израиль в "нарушении своих обязательств по Конвенции о геноциде" в Газе, что власти еврейского государства категорически отрицают.

Это дело находится в Международном суде ООН, также расположенном в Гааге. 26 января суд в рамках предупредительных мер постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе и отчитаться о них в течение месяца.