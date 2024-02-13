By Euronews и AP

Иран имеет право на ядерную программу, но его деятельность должна быть прозрачной. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае.

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Иран имеет право на ядерную программу, но его деятельность должна быть прозрачной. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ во вторник, в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае.

Гросси подчеркнул риски, связанные с отсутствием прозрачности в ядерной деятельности. В прошлом году МАГАТЭ заявило, что Иран увеличил темпы производства урана, близкого к оружейному.

Если Иран хочет иметь ядерную энергетическую программу в том виде, в каком она у него есть, он может, с этим проблем нет. Но у них должна быть система проверок, соизмеримая с тем, что они делают. Они же продолжают не давать ответов и полноценно не сотрудничают с агентством, как следовало бы Рафаэль Гросси генеральный директор МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ отметил контекст: на Ближнем Востоке, по его словам, "накапливаются сложности" после начала войны Израиля с ХАМАС (долгое время считалось, что у Израиля есть собственная программа создания ядерного оружия).

В воскресенье Али Акбар Салехи, бывший глава иранской ядерной программы, в ночном шоу по государственному телевидению заявил, что у Исламской Республики есть всё необходимое для создания ядерного оружия.

Салехи занимал пост главы Организации гражданской атомной энергетики Ирана при президенте Хасане Рухани, относительно умеренном деятеле иранской теократии, который достиг соглашения с мировыми державами в 2015 году.

После провала ядерной сделки с мировыми державами, Тегеран приступил к обогащению ядерного топлива чуть ниже оружейного уровня. Он накопил достаточно обогащенного урана для создания нескольких видов оружия, но разведывательные службы США и другие считают, что Ирану еще предстоит начать программу создания оружия.

Иран, как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, пообещал разрешить МАГАТЭ посещать свои атомные объекты, чтобы убедиться в мирном характере своей программы. Тегеран также согласился на дополнительный надзор со стороны МАГАТЭ в рамках ядерной сделки 2015 года.

Ужесточение позиции Ирана, отмечают эксперты, происходит из-за того, что ополченцы, которых он вооружает в регионе, ливанская "Хезболла" и йеменские повстанцы-хуситы, начали нападения на Израиль. Хуситы продолжают нападать на коммерческие суда в регионе, вызывая неоднократные авиаудары со стороны США и Соединенного Королевства.