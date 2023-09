«Партнерский материал» - бренд-контент, оплаченный и контролируемый рекламодателем, а не редакцией Euronews. Этот контент создан коммерческими подразделениями без участия редакции Euronews или новостных журналистов. Финансирующий партнер контролирует темы, содержание и окончательное утверждение в сотрудничестве с коммерческим продакшн-отделом Euronews. Партнерский материал

Путь Узбекистана к независимости: 33 года прогресса и празднования успехов