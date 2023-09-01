Путь Узбекистана к независимости: 33 года прогресса и празднования успехов

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Имея за плечами тысячелетнюю историю, можно задаться вопросом, почему народ Узбекистана придает такое большое значение ежегодному празднованию Дня Независимости, в этом году, спустя всего 33 года. Это не просто выходной день с фейерверком для детей.

Первое празднование Дня Независимости страны, состоявшееся 1 сентября 1992 года, представляло собой потрясающий вечерний фестиваль в Ташкенте, в котором приняли участие сотни исполнителей - современные танцоры, традиционные музыканты и акробаты и выступление тогдашнего Президента Ислама Каримова.

Если судить по прошлогоднему событию, то в этом году празднования будут не менее пышными. Отделение от Советского Союза в 1991 году стало историческим достижением. Но нынешний Президент Шавкат Мирзиёев чувствует, что ему и его стране есть что отпраздновать в этом году, включая новую конституцию и президентские выборы.

«Наш творческий народ, численность которого сейчас приближается к 40 миллионам, имеет трехтысячелетнюю историю государственности, [и] богатую и уникальную культуру», — сказал Мирзиёев в обращении к Парламенту в начале этого года. «Мы все несем ответственность за свою судьбу, будущее и процветание. В связи с этим поддержание и укрепление мира и стабильности в стране по-прежнему будет нашей важнейшей задачей».

© The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Uzbekistan

Новая конституция, поддержанная референдумом 30 апреля, является центральным элементом комплекса модернизирующих реформ, инициированных Мирзиёевым. Хотя конкурентная демократическая политика все еще находится в стадии развития, новый основной закон призван укрепить верховенство закона и расширить защиту прав человека.

Но именно в экономике произошли наиболее заметные изменения с тех пор, как Мирзиёев вступил в должность после смерти Каримова в 2016 году. Фестиваль Дня Независимости пройдет в парке «Янги» («Новый» по-узбекски) Узбекистана на окраине Ташкента. «Новый Узбекистан» — это ребрендинг, примененный к ряду изменений, которые начались почти сразу при новом президенте.

Приватизация и дерегуляция оказывают драматическое воздействие. Только за последний год было создано 40 тысяч новых малых предприятий, сообщил Мирзиёев недавно на ежегодной конференции по предпринимательству.

Новая защита инвестиций, ослабление валютного контроля, снижение торговых барьеров, упрощенное налогообложение и другие стимулы помогли привлечь к 2023 году рекордные 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Цели включают сокращение участия государства в экономике и повышение ВВП вдвое с нынешних 80 миллиардов долларов до 4000 долларов на душу населения. Правительство поставило в качестве политической цели к концу этого десятилетия продвижение страны к статусу страны со средним мировым уровнем дохода.

Однако День Независимости также является напоминанием о некоторых менее приятных наследиях советской эпохи. Советская зависимость от Узбекистана в производстве хлопка превратила этот район в обширную хлопковую плантацию, первоначально предназначенную для замены импорта хлопка из Соединенных Штатов. Эта зависимость от монокультуры с интенсивным орошением практически полностью уничтожило местное производство фруктов, овощей и зерна. Но это также оказало разрушительное воздействие на окружающую среду Узбекистана: высохло Аральское море, которое когда-то было четвертым по величине внутренним водоемом в мире, а теперь является известным символом того, к чему может привести неправильное управление окружающей средой. Опустынивание стало насущной проблемой для режима Мирзиёева, что вызвало серьезные усилия по посадке деревьев и другие попытки оживить большие участки земли, затерянные песком.

© The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Uzbekistan

С тех пор, как Мирзиёев стал президентом, в самой хлопковой отрасли произошли большие изменения. Правительство запретило использование детского и принудительного труда в хлопковой промышленности. Эти достижения были признаны международным сообществом, и бойкот узбекского хлопка был отменен. А в районе Аральского моря и вокруг него правительство также реализует расширенную программу развития, включая разведку нефти и газа и финансируемое из частных источников создание крупного комплекса по добыче и переработке железной руды.

Потребности СССР в энергии также частично ответственны за чрезмерную зависимость Узбекистана от природного газа и его нынешние текущие энергетические проблемы. Узбекистан на протяжении многих лет был «газовой провинцией» Советского Союза, где вся разведка, разработка, трубопроводы и другая инфраструктура были направлены на добычу максимального количества газа из-под земли и в советские промышленные центры далеко на западе.

Трудность доступа к нефти игнорировалась, отдавая предпочтение «нефтяной провинции» СССР, соседнему Казахстану. Срок эксплуатации многих газовых месторождений подходит к концу, в результате чего экспорт газа в Китай, который раньше процветал, теперь остановлен. Сейчас предпринимаются дорогостоящие усилия посредством частных инвестиций для разработки 103 потенциальных нефтяных месторождений, упущенных из виду советскими планировщиками.

Долгосрочный недостаток инвестиций в производство и передачу электроэнергии привел к периодическим отключениям электроэнергии во многих частях Узбекистана, включая Ташкент. В настоящее время правительство осуществляет срочную программу модернизации и обновления и пригласило международных инвесторов дополнить производство традиционной энергии проектами солнечной и ветровой энергетики. Без этого планы роста экономики были бы невозможны.

Как следствие, министерство энергетики почти ежедневно объявляет об открытии какой-нибудь новой мини-ГЭС или модернизации подстанции.

В любом случае сегодня, в День Независимости, ничто не сможет омрачить настроение или свет.