Москва обвиняет Киев в новых атаках с помощью дронов на территории РФ

Власти Брянской области обвинили ВСУ в нападении на здание УВД с помощью БПЛА. В башнях комплекса "Москва-Сити", в которые врезались два дрона, начался ремонт. Еще один беспилотник разбился под Таганрогом. Украина заявляет, что не наносит удары по территории РФ.

Российские власти обвиняют Украину в новых атаках с помощью беспилотников на территории РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нападении на здание Управления внутренних дел.

"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон", - написал глава региона в телеграм-канале.

Несколькими часами ранее беспилотный летательный аппарат упал и загорелся под Таганрогом.

"В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", — уточнил руководитель Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В ночь на 30 июля об атаках "украинских беспилотников" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Два из них врезались в башни делового района столицы Москва-Сити.

В Минобороны РФ заявили о принятии дополнительных меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря "на фоне атак Украины на города России".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также возлагает ответственность на Украину.

"...принимаются все возможные меры для того, чтобы организовать на должном уровне защиту от сохраняющейся опасности террористических атак на гражданские объекты и на жилой сектор со стороны киевского режима. Это касается не только Москвы, но и других регионов, которые в настоящее время подвергаются таким атакам", - сказал Песков.

Власти Украины не раз заявляли, что не наносят удары по территории РФ.