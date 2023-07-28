Книга Белы Энглмана, жертвы Освенцима

Школьный учебник - единственное сохранившееся свидетельство жизни Белы Энглмана. 13-летний еврейский мальчик был убит в Освенциме. Многие десятилетия спустя книгу нашли и вернули родственникам.

"Бенцион Энглман" - написано на обложке школьного учебника. На его старых потрёпанных страницах - рисунки и надписи от руки Белы. Он погиб в Лагере смерти в 1944-м. Книжку нашёл венгерский коллекционер антиквариата.

Чудо, не иначе, говорит Нина Форман, внучатая племянница Белы Энглман. "Это единственное доказательство, того, что он был на свете. У нас нет ни свидетельства о рождении, ни фотографии, только это. Ничего, кроме этого", - сетует она.

Старшая сестра Белы - Лили Эберт, пережившая Холокост, взялась за изучение истории своей семьи три года назад. Помогает ей правнук Дов. Вместе им удалось найти семью американского солдата, который освободил Лили из Освенцима в 1945 году. Он оставил ей банкноту с подписью, фотографию которой Дов опубликовал в Твиттере. Пост стал вирусным, на него откликнулись родственники освободителя.

С ними Лили встретилась виртуально - по видеосвязи. Эта история получила огласку, ей заинтересовались СМИ. Была даже обнаружена видеозапись от 45 года, на ней запечатлена юная Лили после освобождения.

"Если бы вы сказали мне, что подобное может случиться, я бы рассмеялся и ни за что не поверил бы в это", - восклицает правнук Лили Эберт Дов Форман.

Поиски свидетельств прошлого прабабушки привели его в Венгрию.

"Кто-то увидел нас по телевизору, захотел узнать больше, прочитал о нас, а потом понял, что у их отца - коллекционера антикварных книг - на самом деле, могли быть книги родственников Лили", - рассказывает Дов.

Без внимания общественности вряд ли книга была бы найдена: в родном городе Лили Бонихад в живых остался один еврей. До войны там проживала многочисленная еврейская община, её уничтожили нацисты.

В Венгрии Дова ждал коллекционер, чтобы передать найденную реликвию. Вручая её, Жолт Брауэр сказал:"Это чудо, что книга сохранилась, и мы счастливы подарить её Лили".

Вернувшись в Лондон, Дов вручил школьный учебник прабабушке. Лили уже 99 лет. Она восстанавливается после операции в местной больнице. "То, что у нас появилась возможность дать ей эту осязаемую связь с братом, - это нечто особенное", - сказал он после.

В семейном архиве уже есть фотографии старшего брата и младших сестёр прабабушки Дова Лили, теперь он мечтает найти фотографию Белы, чтобы добавить её в семейную коллекцию.