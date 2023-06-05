"Жи/ ши" на Елисейских Полях: гигантский диктант в Париже

На участие в мероприятие - первое такого рода в мире - поступило более 50 000 заявок. 5100 человек были произвольно отобраны для участия в одном из трех основных диктантов, то есть 1779 участников на каждое упражнение. «Grande dictée des Champs» (гигантский диктант на Елисейских Полях) — это возможность проверить свои навыки правописания и прославить "великий и могучий" язык Мольера и Гюго.

На участие в мероприятие - первое такого рода в мире - поступило более 50 000 заявок. 5100 человек были произвольно отобраны для участия в одном из трех основных диктантов, то есть 1779 участников на каждое упражнение. «Grande dictée des Champs» (гигантский диктант на Елисейских Полях) — это возможность проверить свои навыки правописания и прославить "великий и могучий" язык Мольера и Гюго.