Куб: действительно ли Европа производит меньше парниковых газов?

Действительно ли Европа производит меньше парниковых газов? #Куб решил проверить информацию, озвученную французскими политиками.

В прошлый четверг, во время презентации плана по реиндустриализации Франции, президент Эммануэль Макрон призвал ЕС приостановить введение экологических норм, заявив, что блок из 27 членов уже сделал гораздо больше, чем другие крупные экономики.

СОТ МАКРОН: 10 секунд я призываю к европейской паузе в регулировании. Теперь мы должны ее реализовать. Мы не должны вносить новые изменения в правила, потому что мы потеряем всех игроков отрасли. Поэтому нам нужна стабильность.

Это заявление вызвало много критики со стороны левых, а также экологических групп во Франции.

Например, Мануэль Бомпар, французский политик левого толка, написал в Твиттере: "Изменение климата не терпит передышки. Эта просьба безответственна".

Однако Ролан Лескюр, министр промышленности Франции, выступил в защиту Эммануэля Макрона, заявив, что европейцы выбрасывают в атмосферу гораздо меньше, чем население Китая, США или Индии.

Он также заявил, что ЕС - единственная часть мира, которая за последние 20 лет сократила выбросы парниковых газов.

Правда ли это? Сначала мы выяснили, какие страны являются крупнейшими эмитентами парниковых газов на душу населения.

Согласно докладу ООН, опубликованному в 2022 году, США являются крупнейшим эмитентом парниковых газов - более 14 тонн CO2 на душу населения, за ними следует Россия (13 тонн CO2 на душу населения), затем Китай - 9,7 тонн.

ЕС по-прежнему является одним из крупнейших эмитентов, занимая шестое место с показателем 7,2 тонны на душу населения, в то время как средний мировой показатель составляет около 6,3 тонны на душу населения.

Вопреки заявлению министра промышленности Франции, ЕС выбрасывает в 3 раза больше парниковых газов, чем Индия (чей показатель - 2,4 тонны на человека).

Однако, действительно, ЕС - один из редких регионов на Земле, где за последние годы сократились выбросы парниковых газов.

С 90-х годов выбросы сократились примерно на 24% (по данным Всемирного банка).

Выбросы парниковых газов в США за последние 30 лет увеличились на 3,7%.

С другой стороны, в Китае выбросы увеличились почти на 300% за тот же период. А в Индии рост составил 178%.

Европа по-прежнему движется быстрее других стран, когда речь идет о снижении выбросов.

Но в докладе ООН, опубликованном в 2021 году, говорится, что даже если все страны мира выполнят свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, к концу века температура на планете повысится на 2,7 градуса Цельсия, что приведет к "катастрофическим изменениям", если только страны не изменят коренным образом свою экономику.