Владимир Зеленский прибыл в Рим

Euronews

Президент Украины прибыл в Рим. В программе визита - встреча с высшим руководством Италии, включая президента Маттареллу и папу Франциска. В целях обеспечения безопасности, по Риму будут циркулировать полицейские патрули, на крышах разместят снайперов, введён запрет на полёты над городом.

В военном аэропорту Чампино Владимира Зеленского встретил глава итальянской дипломатии Антонио Таяни. "Италия приветствует президента Украины. Мы подтверждаем нашу приверженность украинскому народу в защите свободы и демократии", - написал Таяни в Твиттере.

Сегодня в Риме. Встречаюсь с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджией Мелони и Папой Римским. Важный визит, чтобы проблизить победу Украины Владимир Зеленский президент Украины

Визит украинского президента проходит в условиях жёсткой политики обеспечения безопасности: по Риму будут циркулировать многочисленные полицейские патрули, посты будут расставлены на углах стратегических улиц, отмечает AFP. На крышах домов разместят снайперов. Также введён запрет на полеты над городом, включая несанкционированные полеты беспилотников.

86-летний папа Франциск, который принимал Зеленского в Ватикане в феврале 2020 года, неоднократно призывал к миру в Украине и почти каждую неделю публично молится за её жертв. В апреле понтифик встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалём, пригласившим его в Украину и попросившим помочь в возвращении детей, насильно вывезенных в Россию.

В середине дня украинский президент встретится с Джорджией Мелони, которая посетила Киев в феврале, несмотря на тесные связи с Россией до вторжения.