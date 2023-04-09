Белфаст: «стены мира» спустя 25 лет

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Соглашение Страстной пятницы принесло Северной Ирландии мир, но не ослабило напряжённость. В Белфасте до сих пор стоят «стены мира», разделяющие две общины

Соглашение Страстной пятницы 1998 года принесло Северной Ирландии мир, но не ослабило напряжённость.

В Белфасте, столице Северной Ирландии, до сих пор стоят «стены мира»: это заборы, которые отделяют католические кварталы от протестантских, отделяют юнионистов от националистов.

Джо О'Доннелл, Belfast Interface Project:

«Я не думаю, что хоть кто-то сказал бы, что мирный процесс спустя 25 лет принёс плоды в полном объёме. На самом деле, он принёс не так много, как на это надеялись по прошествии 25 лет».

В ходе конфликта в Северной Ирландии с 1969 по 1998 годы погибли более 3700 человек, более 47 тысяч были ранены.

Поколение, родившееся после 98 года, уже не сталкивалось с насилием каждый день. Но и эти молодые люди считают, что мирное соглашение всё ещё далеко от полной реализации.

«У нас относительный мир, и я чувствую, что в этом смысле мне повезло. Я часто слушаю, как мои родители рассказывают об ужасных временах и событиях. Но политический процесс — это совсем другой вопрос. Парламент Северной Ирландии больше времени не работает, чем работает, и это расстраивает людей».

В парламенте Северной Ирландии не утихают споры из-за «брексита», поскольку юнионисты считают, что их могут изолировать — или уже изолировали — от Великобритании.

И хотя две общины региона по-прежнему фактически разделены, те результаты, что уже принесло Соглашение Страстной пятницы, многие наблюдатели называют примером для всего мира, не имеющим аналогов.

Ричард Инглиш, профессор университет Квинс:

«В соглашении Страстной пятницы есть много элементов, которые не нравятся ни националистам, ни юнионистам. Но если рассматривать его с точки зрения конфликтов в других частях света, то это замечательное достижение — установление мира, завершение конфликта, который казался неразрешимым, которому, казалось, не будет конца».

Кен Мюррей, Euronews:

«В Белфасте более сотни „стен мира“, таких же, как эта, отделяющих проирландских католиков от пробританских протестантов. Сам факт того, что эти стены вообще существуют — это живое доказательством того, что до полного выполнения Мирного соглашения 1998 года предстоит проделать ещё долгий путь».