Землетрясение в Турции и Сирии: месяц спустя помощи всё ещё не хватает

Через месяц после разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии гуманитарные организации по-прежнему отмечают острую нехватку базовых материалов для спасения тех, кто пережил это бедствие. Два подземных точка магнитудой 7,7 и 7,6 обрушили тысячи домов в городах, где проживали миллионы людей. После землетрясения 6 февраля 2,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, которые были либо разрушены, либо повреждены до опасного состояния.

Но пережить природный катаклизм, как оказалось, - всего лишь полдела. Выжить без крыши над головой, в зимнем холоде, с полностью разрушенной инфраструктурой и нехваткой базовых элементов (как питьевая вода) - вот основная задача всех переживших землетрясение. С этой проблемой столкнулись те, кто по счастливой случайности, успел ночью выбежать на улицу, те, кого спасатели достали из-под обломков.

Помогла ли международная помощь?

Одна из многих международных гуманитарных миссий в регионе - Международный комитет спасения, представители которой работают в регионе уже не первый год: помощь сначала требовалась из-за военного конфликта в Сирии, а теперь из-за разрушительной серии землетрясений в регионе турецко-сирийской границы. Достаточно ли международной помощи, доставленной в район бедствия? Как обстоят дела сегодня?

"Сегодня базовые потребности выживших те же, что и раньше, - рассказывает координатор Международного комитета спасения Дженнифер Хиггинс, - Речь идёт о крыше над головой, питании, медикаментах, санитарных сооружениях, питьевой воде, элементарных предметах домашнего обихода.

В Турции в результате землетрясения около 2,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Но такое количество людей просто невозможно принять в центрах временного проживания. И сегодня люди просто пытаются найти безопасное место и понять, что им делать дальше. Многие живут во временных убежищах, в палатках."

Доступ к пострадавшим районам в Сирии затруднён

В такой же ситуации оказались сотни тысяч сирийских беженцев, которые за несколько лет до этого уже потеряли свой дом из-за войны.

"На северо-западе Сирии и до землетрясения гуманитарные нужды были на рекордно высоком уровне: около 4,1 млн человек зависели от гуманитарной помощи, а это - 90% населения региона. Половина этого населения и до землетрясения были перемещенными лицами. Поэтому трудно отделить потребности на северо-западе Сирии до землетрясения и после. Ведь многие гуманитарные организации уже во всю трубили о тяжелой гуманитарной ситуации и о том, что гуманитарной помощи в регионе не хватает."

В Сирии проблема усугубляется тем, что запад страны находится под контролем сил сопротивления, и связи с территориями под контролем правительства никакой нет, а вся международная помощь доставлялась со стороны Турции через один-единственный пропускной пункт. Насколько усилия по доставке помощи адекватны масштабам гуманитарной катастрофы?

"Мы увидели всеобщие совместные усилия по поддержке, в частности, Турции, - продолжает Дженнифер Хиггинс. - Страна очень сильно пострадала, а города на юго-востоке Турции были полностью разрушены. Сюда прибывали поисково-спасательные команды, чтобы оказать помощь. Сейчас международные доноры стараются обеспечить эффективное финансирование помощи населению. Но помощь важна по обе стороны границы. (...) К счастью, для транспортировки товаров теперь открыты два дополнительных пограничных перехода."

Насколько реальны проблемы с поставкой товаров первой необходимости для пострадавшего от землетрясения населения?

"Безусловно, мы начнем сталкиваться с некоторыми проблемами в поставке определённых товаров. Часть товаров, в том числе, палатки для беженцев, поставляются морем, напрямую к побережью пострадавшего региона. К счастью, Турция и сама - крупный поставщик многих товаров, здесь свой внутренний рынок, и страна производит и поставляет многие товары, как например фармацевтические препараты. Именно их мы будем доставлять и в северо-западные районы Сирии."

Важна не только материальная поддержка

Но некоторые необходимые для спасения людей элементы невозможно выразить в конкретных цифрах: оказание психологической помощи детям, поддержка отчаявшихся взрослых, которые потеряли близких родственников.

"Мы можем спасти людей физически. Но если они психологически не чувствуют себя в безопасности, они не могут жить спокойно. Это ключевой момент. Есть также долгосрочные последствия в области безопасности женщин и детей, ввиду их проживания в коллективных центрах или общих помещениях."

"Кроме того многие здесь лишены источников дохода. Высокий процент населения трудился в сельском хозяйстве, но сегодня всё разрушено. По нашим данным, почти 90% людей вынуждены где-то занимать деньги, чтобы выжить. Мы оказываем целевую денежную помощь семьям, чтобы люди могли купить товары, которые им необходимы, и выжить в ближайшие недели."