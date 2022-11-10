Развертывание 5G в Европе

В подборке основных моментов онлайн-дебатов на Euronews мы спрашиваем как 5G изменит Европу? В обсуждении будущего 5G приняли участие Алекс Синклер из GSMA, Филип Сонг из Huawei и Лоран Лебушер из Orange.

Джереми Уилкис, Euronews: "Как проходит развертывание? Многие говорят, что Европа отстает, но какова реальная картина?"

Алекс Синклер, главный технический директор, GSMA: "Думаю, первое, что нужно отметить, это то, что 5G - самое быстрое поколение из когда-либо развернутых. Уже работают около 214 сетей. Сейчас мировыми лидерами являются такие страны, как Китай, Южная Корея и США. Европа немного отстает. Но есть большой импульс и здесь".

Euronews: "Каковы аргументы для потребителей - почему им нужно переходить на 5G?"

Филип Сонг, директор по маркетингу, HUAWEI CARRIER: "На потребительском рынке 5G будет новой точкой роста. Так, в Европе один оператор в Греции уже запустил новую баскетбольную игру на стриминговой платформе. Он может предложить 5G freeview, то есть просмотр и интерактивный опыт".

Лоран Лебушер, главный технический директор, ORANGE: "Мы экспериментируем на стадионе, чтобы предоставить пользователям возможность увеличить изображение, например, конкретного игрока и получить информацию о нем. То есть нам нужно добиться ощущение погружения".

Euronews: "Теперь я перейду к вопросам безопасности и конфиденциальности. Как они решаются сейчас?"

Лоран Лебушер: "В начале работы над 5G безопасность действительно была в центре спецификации. И сейчас на всем пути между устройством и сетью лежит шифрование".

Филип Сонг: "Решение этих проблем является нашим главным приоритетом. Поэтому мы неустанно работаем над созданием безопасных, надежных и качественных продуктов и решений".

Алекс Синклер: "Когда создавалась технология 2G, парадигма безопасности была совершенно иной, чем та, которую мы имеем сегодня. Это была больше безопасность за счет конфиденциальности. Мы использовали алгоритмы шифрования, запертые в сейфах в то время. Сейчас безопасность обеспечивается тем, что все открыто, это своего рода краудсорсинг. И это работает. Но в то же время сети 2G существуют уже 30 лет, поэтому им пора на пенсию".

Euronews: "Я часто слышу, что 5G поможет нам снизить расходы на электроэнергию".

Алекс Синклер: "Если вы посмотрите на объемы данных, которые мы обрабатываем, по сравнению, скажем, с тем, что было десять-пятнадцать лет назад, то они отличаются на порядки. Но количество энергии, используемой операторами, в основном остается неизменным".

Филип Сонг: "Сети 5G примерно в 10 раз более энергоэффективны, чем сети 4G".