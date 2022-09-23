Нидерданды решают судьбу месторождения в Гронингене

Россия перекрывает газовый вентиль, и Европа готовится столкнутся с дефицитом энергоносителей. На севере Нидерландов, в провинции Гронинген, находится крупнейшее на континенте и одно из крупнейших в мире месторождений природного газа, его запасы оценивают в триллион евро.

Добыче - быть?

Власти страны ранее решили закрыть скважины и прекратить бурение, так как добыча газа здесь провоцирует высокую сейсмоактивность. Технические специалисты проверяют в общей сложности 27 тысяч домов, многие признаны аварийными и подлежат сносу.

Овершильд, одна из наиболее пострадавших деревень, превратилась в сплошную строительную площадку: 80% домов снесены, на их месте выстроены более сейсмостойкие.

Всего на сегодня в регионе зафиксированы свыше тысячи подземных толчков, пострадавшие говорят, что измучены необходимостью отстаивать перед властями свои запросы на компенсации.

Толчки приводят к разрушению домов. Euronews

На фоне войны в Украине и падения российского импорта ряд экономистов призывают правительство не закрывать скважины. Или, по крайней мере, предусмотреть возможность быстро расконсервировать их.

"Площадка может быть вновь открыта в случае ЧС. Речь идет о ситуации, когда жители Германии, Эстонии и других стран будут действительно страдать от нехватки газа. Тогда решение об эксплуатации месторождения Гронинген пересмотрят", - говорит Макил Мулдер, профессор регулирования энергетического рынка в университете Гронингена.

Альтернативные сценарии

Команда Euronews встретилась с председателем Гронингенского газового совета, группы, представляющей пострадавшие семьи. По его мнению, вести переговоры о продолжении добычи безнравственно. "Рано или поздно бурение вновь даст о себе знать, на кону - человеческие жизни, компромиссов тут быть не может, - комментирует Ян Вигболдус, председатель Groninger Gasberaad.

Альтернативой добыче газа внутри страны является импорт: власти Нидерландов ввели в строй и дополнительный терминал СПГ . Соседи по ЕС, такие как Германия и Франция, также создают новую инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа. Параллельно Нидерланды возобновили работу своих угольных электростанций, опасных для окружающей среды. на этом фоне газ из Гронингена - менее вредная альтернатива.

Что делать? Эксперты считают, что ответ будет получен в ближайшие месяцы.