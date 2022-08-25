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Россия

В Екатеринбурге судят экс-министра Ройзмана за критику российской армии

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 Euronews
Евгений Ройзман в суде.
Евгений Ройзман в суде.   -   Авторское право  AP Photo

В Екатеринбурге проходит заседание суда по делу экс-мэра Евгения Ройзмана. Накануне политика задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии. 

Следствие просит запретить Ройзману до 29 сентября покидать квартиру с 00:00 до 23:59. Исключением может быть явка в следственные органы и суд. Политику также хотят запретить общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката и родственников, а также посещать публичные мероприятия, получать и отправлять почту. 

В случае удовлетворения требований следствия, суд разрешит Ройзману пользоваться телефоном и интернетом только для общения с адвокатом и вызова скорой помощи. 

Предполагается, что суд вынесет решение в 19:00 по местному времени. 

Основанием для уголовного дела стал опубликованный Ройзманом видеоролик, который, по версии следствия, "дискредитировал использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан". 

Ранее политика уже трижды привлекали к административной ответственности за критику вторжения России в Украину. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы, а в случае "общественно значимых последствий" - до пяти.