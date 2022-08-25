В Екатеринбурге судят экс-министра Ройзмана за критику российской армии

В Екатеринбурге проходит заседание суда по делу экс-мэра Евгения Ройзмана. Накануне политика задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии.

Следствие просит запретить Ройзману до 29 сентября покидать квартиру с 00:00 до 23:59. Исключением может быть явка в следственные органы и суд. Политику также хотят запретить общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката и родственников, а также посещать публичные мероприятия, получать и отправлять почту.

В случае удовлетворения требований следствия, суд разрешит Ройзману пользоваться телефоном и интернетом только для общения с адвокатом и вызова скорой помощи.

Предполагается, что суд вынесет решение в 19:00 по местному времени.

Основанием для уголовного дела стал опубликованный Ройзманом видеоролик, который, по версии следствия, "дискредитировал использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан".

Ранее политика уже трижды привлекали к административной ответственности за критику вторжения России в Украину. Теперь ему может грозить до трех лет лишения свободы, а в случае "общественно значимых последствий" - до пяти.