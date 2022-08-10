НАТО и США укрепят обороноспособность Балтийского региона

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию пообещал, что НАТО усилит оборону и увеличит количество боевых подразделений на восточной границе блока, а Соединенные Штаты будут проводить больше военных учений в Балтийском регионе.

В ходе встречи с главой латвийского Министерства обороны Остин отметил, что Вашингтон может привлечь дополнительные войска и из США, если потребуется, чтобы укрепить регион против возможной угрозы со стороны России.

Иногда мы будем использовать силы бригад в Польше или Румынии. Мы можем привлекать войска из других частей Европы, что мы уже делали и продолжаем делать, а также можем перебрасывать силы из США, поэтому у нас есть возможность поддерживать ротацию. Ллойд Остин глава Пентагона

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс на совместной пресс-конференции после переговоров сказал:

"Я хотел бы видеть здесь больше помощников из Соединенных Штатов и более частые визиты и совместные учения, потому что если мы хотим защитить в гипотетической военной ситуации мою страну, Латвию, и другие страны НАТО в приграничной зоне, нам необходимо проводить такие тренировки на ежедневной основе".

Глава Пентагона пообещал, что США проведут в Балтийском регионе в ближайшее время несколько учений. Вашингтон будет помогать повышать обороноспособность региона. В странах Балтии опасаются, что в случае успеха в Украине Россия может начать боевые действия против них.