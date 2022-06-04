НАТО укрепляет восточные рубежи

НАТО на фоне вторжения России на Украину усиливает свои позиции на восточных рубежах альянса. В Румынию из Франции для участия в составе сил быстрого реагирования НАТО прибыла межвойсковая тактическая группа численностью более 500 человек.

Среди военных - альпийские стрелки, которые подготовлены для ведения действий в горной местности.

"Наше присутствие должно успокоить союзников", - заявил французский генерал Поль Санзе.

Переброшены в Румынию и порядка трехсот бельгийских военных. Еще один контингент из солдат европейских стран и США будет сформирован в Словакии.

Подчеркивается, что эти военные силы нацелены исключительно на защиту стран-членов НАТО в Восточной Европе.