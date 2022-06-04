НАТО укрепляет восточные рубежи

НАТО укрепляет восточные рубежиКомментарии
Euronews
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НАТО на фоне вторжения России на Украину усиливает свои позиции на восточных рубежах альянса. В Румынию из Франции для участия в составе сил быстрого реагирования НАТО прибыла межвойсковая тактическая группа численностью более 500 человек.
Среди военных - альпийские стрелки, которые подготовлены для ведения действий в горной местности.
"Наше присутствие должно успокоить союзников", - заявил французский генерал Поль Санзе.
Переброшены в Румынию и порядка трехсот бельгийских военных. Еще один контингент из солдат европейских стран и США будет сформирован в Словакии.
Подчеркивается, что эти военные силы нацелены исключительно на защиту стран-членов НАТО в Восточной Европе.