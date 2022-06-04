Корреспондент Euronews рассказывает о ситуации в Киеве

Саша Вакулина, Euronews, Киев:

"В Киеве закончился усиленный комендантский час, который длился с пяти часов вечера до 8:00 утра понедельника. Людям теперь разрешено выходить на улицу, и многие из них сейчас стоят в очередях в в аптеки и супермаркеты, пытаясь запастись едой и водой. Всем этим они пользовались сами и делились с другими согражданами пока днями и ночами оставались в укрытии. Многие до сих пор находятся на станциях метро, пытаясь быть в безопасности.

Несмотря на то, что режим усиленного комендантского часа закончился, людей информируют о том, что ситуация по-прежнему очень и очень опасная. Если нет острой необходимости, граждан просят не выходить на улицу и оставаться в безопасном месте.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Он заявил, что за последние четыре дня войны, с начала российского вторжения погибли 16 детей и 45 получили ранения. Поэтому он сказал, что сегодня каждый украинец - солдат. Президент также попросил упростить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что страна уже продемонстрировала и доказала всем всё, что нужно было доказать.

В своей речи Зеленский также обратился к российским военным, говоря на русском языке. Он сказал, что на сегодняшний день погибли 4500 российских солдат, и спросил военных, цитирую: "Что вы здесь делаете? Почему вы в Украине? Для чего вы пришли? Бросайте свою технику, бросайте свои танки и уходите из Украины".