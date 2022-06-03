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"Лукашенко выплачивает долг Путину"

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По словам Тихановской, 86% белорусов выступают против участия белорусских войск в войне с Украиной
По словам Тихановской, 86% белорусов выступают против участия белорусских войск в войне с Украиной   -   Авторское право  Mindaugas Kulbis/The Associated Press

Российские нефть и газ подобны наркотику для Европы, и теперь пора с них "слезать": об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая принимает участие в конференции по глобальной безопасности в Братиславе. По её словам, республика оказалась втянута в войну против воли граждан:

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"Беларусь была втянута в войну между Россией и Украиной и стала огромным авианосцем для российских войск. Лукашенко сейчас выплачивает долг Путину за то, что тот поддержал его в 2020 году после фальсификации выборов. И Лукашенко продаёт независимость нашей страны, чтобы заплатить этот долг. Так что Лукашенко стал соучастником, но белорусский народ выступает против этого. 86% белорусов выступают против участия белорусских войск в войне с Украиной".

Многие белорусы при этом участвуют в войне на стороне Украины, а другие оказывают сопротивление, оставаясь в стране и нарушая коммуникации российских войск.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

"В Беларуси развернулось партизанское движение. Наши активисты разрушают железные дороги, чтобы остановить российскую технику, идущую в Украину через нашу страну. Наши люди отправляют украинской армии информацию о запусках ракет, чтобы они были готовы. Наши солдаты не участвовали в этой войне, потому что они деморализованы. Они не понимают, почему они должны воевать против наших соседей, украинцев".

Светлана Тихановская уверена, что разрешение политического кризиса в Беларуси жизненно важно для гарантии долговременного мира в Восточной Европе — а это одна из важнейших тем форума по глобальной безопасности в Братиславе.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Многие ведущие политики Восточной и Центральной Европы принимают участие в форуме в этом году. Например, здесь присутствуют президенты Сербии, Хорватии и Черногории, премьер-министр Латвии и канцлер Австрии, а Чешская Республика прислала заместителя премьер-министра. Но есть и отсутствующие. Например, на форуме по безопасности не представлены правительства Польши и Венгрии".