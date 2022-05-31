Под Барселоной — гонки на паддл-сёрфах: соревнуются не только люди, но и собаки. Питомцы должны терпеливо сидеть на доске всё время, пока хозяева гребут.
Для морских соревнований годится не каждый пёс: естественный инстинкт для собаки — броситься в воду и плыть самостоятельно. Поэтому путешествие на доске требует от животного выдержки и повиновения командам.
Для тех, кто для морских гонок ещё не созрел, есть задача попроще: сидеть смирно, пока хозяйка занимает йогой на берегу. Но это испытание тоже не всем под силу: пляжный песок слишком привлекателен, чтобы не покопаться в нём.
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