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Новости дня | 25 май — утренний выпуск
Последние обновления: 25/05/2022
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Массовая стрельба в США: 18-летний подросток убил 19 детей
Венгрия вводит чрезвычайное положение
Харьков в движении: метрополитен возобновил работу
Шанхай смягчает карантинные меры
Польша и страны Балтии предложат альтернативный маршрут экспорта украинского зерна
В Давосе обсудили миграционный ответ ЕС на войну в Украине
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