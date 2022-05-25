Около 250 эко-активистов устроили акцию протеста у штаб-квартиры французской энергетической компании Total в Париже. В это время там проходило заседание совета, и из-за демонстрации не все акционеры смогли пройти в здание.

Манифестанты требуют от Total покинуть Россию: французская компания ранее объявила, что больше не будет вкладывать в российские проекты, свернёт производство на российской территории и до конца года откажется от российского сырья, но в то же время продолжит выполнять обязательства по уже заключённым контрактам, "пока санкции позволят делать это".

Другой вопрос, волновавший эко-активистов — разработка богатых месторождений в Уганде и строительство нефтепровода между Угандой и Танзанией: по мнению манифестантов, эти проекты угрожают биоразнообразию и природным паркам.