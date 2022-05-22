Похороны двух украинских солдат, погибших в близлежащей Ольховке, прошли в Харькове, на них присутствовали их боевые товарищи. Гробы окружали целые ряды украинских флагов.
На стратегическом блокпосту у восточного въезда в Харьков дюжина солдат патрулирует сеть траншей и укреплений: они окапываются, чтобы отразить возможные атаки и сохранить этот ключевой блокпост в руках украинцев. Бои между украинскими и российскими войсками были здесь особенно ожесточенными, однако среди бойцов нет и речи о том, чтобы оставить свои посты: «мы здесь и никому не дадим взять город».
Опубликованы снятые с дрона кадры масштабных разрушений в Бородянке.
Три месяца российского вторжения в Украину оставили этот город в 60 км к востоку от Киева в руинах; жители не могут вернуться в свои дома.
Согласно отчету, опубликованному Amnesty International в начале мая, в первые два дня марта российские авиаудары поразили восемь жилых домов в Бородянке, в результате чего погибли не менее 40 человек.
Другие No Comment
День вышиванки: праздник диаспоры в Бостоне
ВИДЕО: Украинские военные взорвали мост в Луганской области
ВИДЕО: Северодонецк, эпицентр войны
11 розовых крестов против фемицида
Под весом собственного мусора
Нью-Йорк попал под обстрел
В бразильском Парауапебасе жареным мясом накормили всех горожан
В Харьковской области обстреляна гражданская автоколонна
Не менее пяти человек погибли в ходе протестов в Шри-Ланке
Афганские женщины протестуют против обязательной бурки
Египетский ритуал зар изгоняет злых духов под музыку
ВС РФ обстреливают Одессу гиперзвуковыми ракетами
ВИДЕО: парад на Красной Площади в День Победы
Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата
NoComment: Пророссийские и проукраинские демонстрации в Кёльне