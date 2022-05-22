Отголоски артобстрелов сопровождали диакона Сергия, когда он спустился в освещенный свечами подвал: служить молебны можно сейчас только так, в укрытии.

Грохот шел как от украинской пушки, расположенной в нескольких десятках метров от храма в полуразрушенном и практически заброшенном промышленном городе Лисичанск.

Ответный огонь, прозвучавший через несколько минут, шел от российских войск, пытающихся окружить Лисичанск и соседний Северодонецк на третьем месяце штурма.

«Я русский. Но я родился в Украине и желаю ей добра. Так что мне все это не очень нравится», — сказал диакон о артиллерийском обстреле, который повредил купол его храма в первые недели боев и вынудил прихожан укрываться под землей.

Полдюжины пожилых шахтеров и фермеров кланялись и крестились в сыром подвале, который когда-то служил складом советских времен, а затем был пристроен к церкви.

Во всем здании, как и во всем городе, уже несколько недель нет электричества и водопровода.

«Солдаты разбили здесь лагерь в начале войны и начали стрелять», — сказал дьякон. «Я не могу этого простить. Но я также не могу принимать чью-либо сторону».