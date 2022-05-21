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Герхард Шрёдер ушёл с поста председателя совета директоров "Роснефти"
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Новости дня | 21 май — утренний выпуск
Последние обновления: 21/05/2022
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