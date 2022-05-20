Лисичанско-Северодонецкая агломерация - последний очаг украинского сопротивления в Луганской области, меньшем из двух регионов, входящих в зону боевых действий на Донбассе.

Российские силы окружили оба города, которые разделяет река, образующая центральный фронт войны, и ведут их массированный обстрел в попытке сломить сопротивление украинских военных и психологический настрой жителей.

Единственным связующим звеном Северодонецка с территорией, находящейся под контролем правительства, является мост, ведущий в Лисичанск, который, похоже, ни одна из сторон не хочет взрывать, но его окрестности круглосуточно обстреливаются.

Мост позволяет лисичанцам присылать грузовики с водой, которую соседи-северодончане могут забрать в определенных местах встреч.