Лисичанско-Северодонецкая агломерация - последний очаг украинского сопротивления в Луганской области, меньшем из двух регионов, входящих в зону боевых действий на Донбассе.
Российские силы окружили оба города, которые разделяет река, образующая центральный фронт войны, и ведут их массированный обстрел в попытке сломить сопротивление украинских военных и психологический настрой жителей.
Единственным связующим звеном Северодонецка с территорией, находящейся под контролем правительства, является мост, ведущий в Лисичанск, который, похоже, ни одна из сторон не хочет взрывать, но его окрестности круглосуточно обстреливаются.
Мост позволяет лисичанцам присылать грузовики с водой, которую соседи-северодончане могут забрать в определенных местах встреч.
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