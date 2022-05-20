Украинские военные взорвали мост, соединяющий города на востоке Луганской области, чтобы сдержать российское наступление в этом районе, сообщило в среду министерство обороны Украины.

В результате взрыва был разрушен мост между Рубежным и Северодонецком в попытке помешать продвижению российских войск к городам Лисисичанск и Северодонецк.

Операцию проводили подразделения Сил специальных операций (ССО), Нацгвардии, Бригады быстрого реагирования и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в министерстве.