Украинские военные взорвали мост, соединяющий города на востоке Луганской области, чтобы сдержать российское наступление в этом районе, сообщило в среду министерство обороны Украины.
В результате взрыва был разрушен мост между Рубежным и Северодонецком в попытке помешать продвижению российских войск к городам Лисисичанск и Северодонецк.
Операцию проводили подразделения Сил специальных операций (ССО), Нацгвардии, Бригады быстрого реагирования и Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в министерстве.
Другие No Comment
11 розовых крестов против фемицида
Под весом собственного мусора
Нью-Йорк попал под обстрел
В бразильском Парауапебасе жареным мясом накормили всех горожан
В Харьковской области обстреляна гражданская автоколонна
Не менее пяти человек погибли в ходе протестов в Шри-Ланке
Афганские женщины протестуют против обязательной бурки
Египетский ритуал зар изгоняет злых духов под музыку
ВС РФ обстреливают Одессу гиперзвуковыми ракетами
ВИДЕО: парад на Красной Площади в День Победы
Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата
NoComment: Пророссийские и проукраинские демонстрации в Кёльне
ВИДЕО: U2 и "Антитела" поют вместе в киевском метро
Киевская обл.: разбор завалов после российского обстрела
"Метавселенные" в Мадриде